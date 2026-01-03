Agencias

El avión que transporta a Maduro llega a la base de Stewart, en Nueva York

El avión que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado en la tarde de este sábado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York, según han informado varios medios estadounidenses citando fuentes autorizadas.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes y ahora serán trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

EuropaPress

