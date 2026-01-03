EEUU anuncia que "ha capturado" a Nicolás Maduro tras un ataque aéreo contra Caracas y sus alrededores

Donald Trump anunció en Truth Social que Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron trasladados fuera de Venezuela después de una operación militar a gran escala protagonizada por el Ejército estadounidense, que incluyó una oleada de bombardeos en Caracas y regiones cercanas. El presidente estadounidense informó que en las próximas horas ofrecerá detalles adicionales en una rueda de prensa prevista en su residencia de Palm Beach, Florida, a las 17:00, hora peninsular española. Según reportó el New York Times, Trump describió el operativo de la madrugada como “brillante” y afirmó que se llevó a cabo con la colaboración de agencias federales estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley.

De acuerdo con el medio estadounidense, durante la madrugada Estados Unidos lanzó ataques aéreos que tuvieron como objetivos la capital venezolana y los estados de Aragua y La Guaira, áreas limítrofes donde se concentraron varias instalaciones militares y estructuras estratégicas. El Gobierno venezolano, en su primera reacción pública, condenó estos hechos al calificarlos como una agresión militar grave contra el territorio y la población del país. Fuentes oficiales venezolanas insistieron en la gravedad del ataque y denunciaron su carácter sorpresivo.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, confirmó que las instalaciones de Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos militares en Caracas, sufrieron impactos de proyectiles disparados por helicópteros de combate durante la ofensiva estadounidense. Voceros y medios venezolanos señalaron además bombardeos en el cuartel de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote, la antena de telecomunicaciones de El Volcán y el Puerto de La Guaira, lo que indica una acción sincronizada sobre puntos clave de defensa y movilidad en la región. Hasta el momento, según publicó el New York Times, no se han reportado víctimas mortales ni heridos como consecuencia de las maniobras militares.

La intervención militar estadounidense culminó semanas de creciente tensión entre Caracas y Washington. El medio estadounidense detalló que en los meses previos, la administración de Trump desplegó buques de guerra cerca de las costas venezolanas, ordenó la incautación de buques de petróleo que zarpaban de puertos venezolanos y formuló amenazas directas de intervención bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Estas acciones anticiparon un deterioro en la relación bilateral, que ahora entra en una fase crítica tras la operación militar y la detención de Maduro y Flores.

En sus mensajes tanto en la red social Truth Social como en comunicaciones con el New York Times, Trump reafirmó que Estados Unidos y sus aliados procedieron con una operación de gran escala cuyo objetivo era poner fin al actual gobierno de Venezuela. El anuncio precisa que la captura de Maduro y su esposa se logró tras asegurar militarmente Caracas y las regiones contiguas. Al referirse a los ataques, la administración estadounidense habló del uso coordinado de recursos de defensa y fuerzas de seguridad federales, según publicó el New York Times.

Fuentes de medios locales indicaron un ambiente de incertidumbre en la capital venezolana tras los bombardeos, con reportes sobre movimientos militares y el cierre de áreas estratégicas. La situación en Caracas y las regiones impactadas refleja signos de alteración y alarma entre la población. Según el New York Times, las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños ocasionados por el ataque aéreo y preparan una respuesta diplomática y militar frente a la intervención extranjera.

La reacción internacional está a la espera de los anuncios oficiales prometidos por Trump, al tiempo que distintos actores políticos y sociales analizan las consecuencias de la operación para la estabilidad de Venezuela y la región. El Gobierno venezolano, mientras tanto, sostiene la condena a la acción estadounidense y solicita respaldo en instancias multilaterales. Según difundió el New York Times, la atención se centra ahora en los próximos pasos de la administración estadounidense y en las eventuales repercusiones políticas y humanitarias tanto dentro como fuera de Venezuela.