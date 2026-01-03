Dos concentraciones en Barcelona a favor y en contra del ataque a Venezuela

Diversos colectivos acudieron a la plaza Urquinaona y el Arc de Triomf en Barcelona, donde se llevaron a cabo actos simbólicos como la quema de banderas estadounidenses y la interpretación del himno nacional de Venezuela. Estos hechos coincidieron con la realización de dos concentraciones antagonistas en la tarde del sábado, según informó el medio original.

De acuerdo con la información difundida, las protestas se desarrollaron en dos localizaciones distintas del centro catalán y reunieron a grupos con posturas completamente opuestas frente a los recientes sucesos en Venezuela y la intervención extranjera. El Arc de Triomf fue el punto de encuentro para quienes rechazan al presidente Nicolás Maduro, donde los asistentes corearon el himno venezolano. Por su parte, en la plaza Urquinaona, frente al Consulado de Venezuela, se congregaron simpatizantes del Gobierno venezolano y opositores a la acción estadounidense contra el país sudamericano.

Tal como publicó la fuente, la organización de la manifestación que repudió el ataque de Estados Unidos la asumió la Asamblea Bolivariana de Catalunya, que logró reunir no solo a ciudadanos particulares, sino también a integrantes de diversas entidades y a miembros de la CUP. A través de redes sociales, varios colectivos llamaron a sumarse al acto y expresaron su respaldo al Gobierno venezolano ante la coyuntura internacional. Durante esta movilización se procedió a la quema de dos banderas de Estados Unidos, un acto inspirado por la condena a la intervención extranjera.

El medio detalló que, al inicio de la concentración en Urquinaona, se registró un breve altercado cuando algunos detractores de Maduro se acercaron a la zona. No obstante, la situación no escaló y los opositores al Gobierno venezolano optaron por desplazarse hacia el Arc de Triomf, sumándose allí a la otra concentración, la cual se mantuvo crítica del presidente Nicolás Maduro.

Según consignó la fuente, ambas concentraciones se desarrollaron de forma pacífica, sin que se produjeran incidentes de gravedad durante su transcurso. La presencia de dos grupos con discursos radicalmente contrarios y la realización de actos destacados como la quema de banderas muestran la polarización existente en torno a la situación venezolana y el alcance internacional de la crisis política del país. Las movilizaciones pusieron de manifiesto no solo el interés, sino también la implicación de la diáspora y de colectivos políticos catalanes en la coyuntura venezolana.

La fuente informó que estas protestas reflejan la tensión generada por la reciente intervención internacional en Venezuela y el debate abierto en la sociedad catalana sobre la legitimidad de las acciones del Gobierno de los Estados Unidos, así como del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Según reportó el medio, la manifestación frente al Consulado reunió a participantes que expresaron su postura de solidaridad con el Gobierno bolivariano a través de consignas y gestos simbólicos, mientras que en el Arc de Triomf, los contrarios al mandatario venezolano recurrieron al canto del himno nacional como forma de protesta y de reafirmación de su identidad.

Diferentes actores sociales y políticos participaron en los dos actos, según puntualizó la fuente. La Asamblea Bolivariana de Catalunya encabezó la convocatoria que criticó la intervención de Estados Unidos, respaldada públicamente por diversos colectivos y representantes políticos vinculados a posturas de izquierda e independentistas. Mientras tanto, los opositores al Gobierno de Maduro se concentraron bajo consignas de rechazo al régimen venezolano, sumando a ciudadanos venezolanos residentes en Barcelona y otros simpatizantes.

El desarrollo de las protestas en dos puntos de la ciudad, así como la separación física de los grupos, respondió al clima de tensión y polarización. De acuerdo con la información del medio, la única confrontación directa entre los bandos se limitó a un enfrentamiento verbal de corta duración, que terminó con el traslado de los opositores a Maduro a su propia concentración, garantizando así la continuación pacífica de ambas manifestaciones.

Durante ambas concentraciones, no se registraron enfrentamientos violentos ni daños significativos, tal como remarcó la fuente. La actividad estuvo vigilada por fuerzas de seguridad para evitar incidentes, en una tarde en la que el debate por la política venezolana y las repercusiones de decisiones internacionales tuvo expresión en el espacio público barcelonés.