Doncic y LeBron James frenan a los Grizzlies de Santi Aldama

El exjugador de los Grizzlies Jake LaRavia se unió a las figuras de Los Angeles Lakers durante el encuentro ante Memphis, registrando 21 puntos que complementaron el rendimiento de sus compañeros principales. Con este resultado, los Lakers lograron su segundo triunfo en tres partidos, mientras que Memphis acumuló su tercera derrota consecutiva y agravó su situación en la clasificación de la Conferencia Oeste. Según publicó el medio original, el duelo finalizó con un marcador de 128-121 a favor del conjunto californiano.

El partido se desarrolló con el dominio de Los Angeles Lakers, impulsados por el esloveno Luka Doncic, quien anotó 34 puntos, y por LeBron James, que sumó 31 tantos tras encestar 12 de 18 tiros de campo. LeBron se acercó al 'doble-doble', al registrar también nueve rebotes en casi 30 minutos de juego, consignó el medio en su cobertura. La combinación entre Doncic y James resultó determinante para que el equipo angelino se mantuviese al frente en el marcador a lo largo del encuentro.

La actuación ofensiva de los Lakers se vio reforzada por el aporte de LaRavia, quien recientemente llegó procedente de los Grizzlies y supo capitalizar ante su exequipo. El medio detalló que el rendimiento conjunto permitió a los Lakers superar los intentos de reacción de Memphis, que se mantiene en la novena posición con un balance de 15 victorias y 19 derrotas.

Por parte de los Grizzlies, Jaren Jackson lideró la cuenta ofensiva con 25 puntos. Ja Morant también destacó al lograr un 'doble-doble' compuesto de 16 puntos y 11 asistencias, aunque estos esfuerzos individuales no evitaron el desenlace adverso para Memphis. De acuerdo con la información proporcionada, la crisis del conjunto de Tennessee se ve reflejada en la racha de tres partidos sin conocer la victoria.

Santi Aldama, el ala-pívot español de los Grizzlies, saltó desde el banquillo para aportar una contribución significativa. Durante los casi 30 minutos que permaneció en la cancha, acumuló 15 puntos con un 5 de 12 en tiros de campo, incluyendo tres triples de nueve intentos. Además, añadió siete rebotes, tres asistencias y un robo, según reportó el medio sobre su desempeño en la jornada.

A pesar del esfuerzo colectivo e individual de Aldama y otros jugadores de Memphis, la superioridad ofensiva de los Lakers, especialmente en la ejecución de tiros y en el control de los rebotes, les permitió consolidar una victoria importante en el calendario, reportó la fuente. Los resultados recientes sitúan al equipo californiano en una posición competitiva y generan más presión sobre Memphis, que buscará revertir su serie negativa en los siguientes encuentros del torneo.