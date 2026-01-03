DGT llama a planificar los viajes y extremar la precaución por la borrasca 'Francis' y la llegada de nieve

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aconsejado a los conductores que planifiquen su viaje, revisen las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras durante el fin de semana, ante la entrada de la borrasca Francis en la península y la llegada, durante el día de hoy, de una masa de aire ártico que provocará lluvias intensas y nevadas en cotas bajas.

Ante la previsión de numerosos desplazamientos para el domingo --día de regreso del fin de semana-- y para el lunes, víspera de Reyes, Tráfico recomienda a los conductores adelantar sus viajes a la mañana del domingo si van a circular por zonas afectadas por la nieve.

Asimismo, aconseja llevar instalados neumáticos de invierno o de todo tiempo, o disponer de cadenas por si fuera necesaria su utilización.

Según la previsión de la Aemet, durante el día de hoy podrían producirse lluvias intensas en áreas del sur y este peninsulares. También se esperan nevadas en la cordillera Cantábrica, en las provincias de León y Burgos, que podrían afectar a la autovía A-67, que une Palencia con Cantabria.

El domingo por la mañana continuarán las fuertes precipitaciones en forma de lluvia en el sur de Andalucía, el sur de Valencia y el norte de Alicante, así como en Baleares. Por su parte, la nieve persistirá en la cordillera Cantábrica y podría comenzar a caer en cotas bajas del centro y este peninsular a partir del mediodía del domingo, prolongándose hasta la mañana del lunes.

Durante la madrugada del domingo al lunes, las precipitaciones en forma de nieve podrían alcanzar incluso el área metropolitana de Madrid y el corredor del Henares. El lunes, la nieve continuará en la zona centro y, según las previsiones, podría llegar también a Huesca, Lleida, Tarragona, al interior de Castellón y al interior de Valencia.

RECOMENDACIONES

Tráfico tiene preparados para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras destinados al embolsamiento de camiones. Estos se activarán si las condiciones de vialidad invernal lo hacen necesario.

La DGT recuerda además a los conductores que se encuentren en zonas con nieve una serie de recomendaciones. Entre ellas, dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de los vehículos de conservación de carreteras, prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y extremar la precaución al circular por vías afectadas.

También insiste en la importancia de disponer de los medios y equipamientos adecuados para transitar con seguridad --como cadenas o neumáticos de invierno-- y conocer los colores de la nieve junto con sus correspondientes condiciones de circulación.