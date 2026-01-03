Chivite critica el ataque a Venezuela: "Que Maduro sea un autócrata no legitima saltarse las normas internacionales"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, señaló que los intereses energéticos jugaron un papel determinante en la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Chivite afirmó que la justificación basada en temas como el narcotráfico o la democracia pierde fuerza ante lo que considera el verdadero trasfondo de la operación: el petróleo y otros recursos energéticos del país sudamericano. La dirigente autonómica enfatizó que esta motivación no puede servir de argumento para obviar el cumplimiento de la legalidad internacional ni la soberanía de la nación atacada.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, Chivite utilizó su perfil en la red social X para expresar su rechazo a la ofensiva estadounidense. Allí calificó la acción como “un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela”, incidiendo en la importancia de que todos los Estados, independientemente de la naturaleza de sus gobiernos, respeten las normas que rigen la convivencia global. Según detalló la presidenta navarra, aun cuando el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pueda ser considerado un autócrata, este hecho no constituye una justificación válida para eludir las restricciones impuestas al uso de la fuerza entre países.

Tal como consignó el medio, Chivite matizó que la apelación a causas como la lucha contra el narcotráfico o el fomento de la democracia se ve desplazada por la relevancia otorgada al interés por el petróleo y otros bienes energéticos. La representante del ejecutivo navarro consideró que ese factor tuvo un peso preponderante en la decisión adoptada por Washington para intervenir en el territorio venezolano, otorgando menos credibilidad a los argumentos expuestos por las autoridades estadounidenses sobre la legitimidad democrática o la persecución de delitos transnacionales.

La intervención de Estados Unidos generó un debate internacional sobre el respeto de la legalidad y los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados. Según mencionaron fuentes recogidas por los medios, Chivite reiteró la necesidad de “no saltarse las normas internacionales que limitan el uso de la fuerza”, remarcando que la condición de régimen autoritario de Maduro no habilita por sí sola ninguna acción militar unilateral por parte de terceros países.

Las declaraciones de Chivite se suman a una serie de voces críticas contra la operación, subrayando la trascendencia del respeto a la soberanía y a la institucionalidad internacional, así como la obligación de los Estados de justificar con argumentos sólidos y acordes al derecho cualquier intervención en el territorio de otra nación. La presidenta de Navarra recalcó finalmente que la atención no debe centrarse solo en los discursos oficiales —habitualmente vinculados al combate al narcotráfico o la promoción de valores democráticos—, sino también en los intereses económicos subyacentes que, en su opinión, motivan frecuentemente este tipo de operaciones en el ámbito internacional.