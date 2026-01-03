Armengol sigue "con preocupación" la situación en Venezuela: "Desescalada, serenidad y responsabilidad"

El Gobierno venezolano indicó su desconocimiento sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, solicitando a Estados Unidos que proporcione una prueba de vida de ambos líderes tras los recientes ataques militares. Tal como reportó Europa Press, la vicepresidenta Delcy Rodríguez comunicó oficialmente que hasta el momento las autoridades de Venezuela no cuentan con información concreta sobre la ubicación de Maduro y Flores, quienes, según la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, han sido capturados y trasladados fuera del país.

Europa Press detalló que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, manifestó en sus redes sociales que observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela e hizo un llamado enfático a la "desescalada, serenidad y responsabilidad". Armengol pidió que se prioricen los derechos humanos, el respeto a las normas internacionales y la preservación de la paz en medio del clima de tensión generado tras los bombardeos estadounidenses sobre Caracas y varias regiones venezolanas. “Pido que prevalezcan, ante todo, los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la defensa de la paz. Desescalada, serenidad y responsabilidad", expresó, según publicó Europa Press.

El Gobierno de Venezuela denunció el sábado una serie de bombardeos ejecutados por Estados Unidos que afectaron tanto zonas civiles como militares en la capital, Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto fue descrito por las autoridades venezolanas como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos", de acuerdo con la cobertura de Europa Press. Las regiones mencionadas incluyen áreas densamente pobladas y estratégicas para la vida política y económica del país.

En este contexto de creciente tensión internacional, Europa Press consignó que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español está supervisando de manera constante la evolución de la situación en Venezuela. Las autoridades españolas actúan en coordinación con sus socios de la Unión Europea y países del entorno regional, siguiendo de cerca los posibles impactos políticos y humanitarios de los recientes acontecimientos.

A raíz del anuncio de Donald Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro y la primera dama, la reacción oficial del Gobierno venezolano no se hizo esperar. Delcy Rodríguez, en su función de vicepresidenta, exigió a las autoridades estadounidenses que se presente evidencia concreta sobre la seguridad y el estado actual de los dos líderes, quienes han desaparecido del radar público tras los ataques aéreos denunciados. Europa Press comunicó que la exigencia de una prueba de vida se plantea como una condición inmediata tras lo que las autoridades venezolanas han calificado como un escenario de agresión y vulneración de la soberanía nacional.

La ofensiva militar reportada deriva de un contexto de marcada confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, lo que ha incrementado la tensión tanto dentro del país sudamericano como en la comunidad internacional. Los ataques aéreos se produjeron en un momento de incertidumbre política y de crisis institucional en Venezuela, agregando una dimensión de conflicto armado que las autoridades han calificado como sin precedentes en la reciente historia del país.

La reacción de Francina Armengol, recogida por Europa Press, subraya la posición de varios actores internacionales que insisten en la necesidad de evitar una escalada del conflicto y demandan el respeto a los principios del derecho internacional humanitario. Las declaraciones de la presidenta del Congreso español se suman a mensajes similares emitidos por otros representantes y organismos internacionales que observan cómo la crisis venezolana adquiere nuevas dimensiones, tras los bombardeos y la detención de los principales representantes del Ejecutivo venezolano.

De acuerdo con Europa Press, el seguimiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español y la coordinación establecida con actores europeos y del entorno latinoamericano se presentan como una respuesta institucional ante el riesgo de desbordamiento del conflicto y sus probables repercusiones sobre la estabilidad regional. La situación continúa generando una intensa atención tanto en el ámbito diplomático como en los círculos de seguridad internacional, a la espera de información verificable sobre el destino de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y de eventuales respuestas por parte de la comunidad internacional frente a los hechos denunciados por el Gobierno de Venezuela.