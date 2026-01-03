Antonio Costa llama a la "desescalada" tras el ataque de EEUU a Venezuela y pide una "solución pacífica"

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, tras su captura por fuerzas estadounidenses, el Gobierno de Venezuela ha solicitado a Donald Trump presentar pruebas fehacientes de que ambos se encuentran con vida. Esta exigencia se produce después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez declarara que las autoridades venezolanas desconocen hasta el momento el destino de la pareja, un tema que mantiene en vilo tanto a la administración venezolana como a la comunidad internacional. Según informó el medio que provee la información, la ofensiva estadounidense tuvo lugar la madrugada del sábado y resultó en la detención y posterior traslado de Maduro y Flores fuera del país.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó su "gran preocupación" ante estos acontecimientos y apeló a una "desescalada", bajo la premisa de que la solución al conflicto debe basarse en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo con la información publicada, Costa utilizó la red social X para difundir la postura de la Unión Europea, reafirmando el compromiso del bloque con una "solución pacífica, democrática e inclusiva" para la crisis venezolana. Además, el presidente del Consejo Europeo subrayó la necesidad de trabajar de forma conjunta con los Estados miembros para asegurar la protección de todos los ciudadanos europeos residentes en Venezuela.

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, también se expresó públicamente sobre el incidente poco antes de los mensajes de Costa. Según consignó la fuente, Kallas hizo un llamado a "la moderación" y reportó que ya había contactado tanto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como a la embajadora de la Unión en Caracas. Kallas enfatizó la importancia de mantener intactos los principios del derecho internacional y recordó la postura previa de la Unión Europea respecto a la legitimidad de Maduro, indicando que el bloque considera que el presidente venezolano "carece de legitimidad", pero que todas las acciones deben desarrollarse conforme a la legalidad internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Mientras tanto, el Gobierno de Venezuela denunció de manera oficial que Estados Unidos efectuó una serie de ataques aéreos sobre la capital, Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El Ejecutivo venezolano calificó la acción como una "gravísima agresión militar" dirigida tanto contra su territorio como contra su población, en áreas civiles y militares. Según detalló el medio, las autoridades venezolanas insisten en que la intensidad de los ataques supuso un riesgo directo para la integridad física de los habitantes de esas regiones.

En el plano internacional, las reacciones se han centrado principalmente en solicitar el cumplimiento de las normas internacionales y la protección de los derechos fundamentales. Según reportó la fuente, la Unión Europea mantiene conversaciones tanto con funcionarios estadounidenses como con representantes en Caracas, y reitera que cualquier respuesta debe enmarcarse en procedimientos pacíficos y diplomáticos. Las autoridades europeas continúan evaluando estrategias para resguardar a sus ciudadanos en Venezuela frente a la actual situación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó públicamente que el Ejército estadounidense logró capturar a Maduro y a Flores, garantizando que ambos han sido trasladados fuera del territorio venezolano. Esta afirmación fue transmitida a través de distintos canales, generando preocupación sobre la seguridad y el trato hacia los detenidos. En respuesta, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reclamó a la administración Trump la presentación inmediata de evidencias relativas a la ubicación y el estado de los ex mandatarios, subrayando la incertidumbre sobre su situación actual.

A la espera de más información oficial sobre el destino de Maduro y Flores, la tensión política en el país sudamericano persiste, mientras las autoridades gubernamentales y los actores internacionales mantienen el seguimiento constante de la crisis. La solicitud de la Unión Europea sobre la seguridad de los europeos que se encuentran en Venezuela surge como un punto clave dentro de las demandas diplomáticas, dado el agravamiento de la situación y el temor a nuevas escaladas de la violencia en el país. Según reportó la fuente, continúan las gestiones diplomáticas con el objetivo de evitar mayores daños y promover un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada, priorizando siempre la protección de la población civil y el respeto de los estándares internacionales.