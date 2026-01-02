Agencias

Unas bengalas en botellas de champán causaron el incendio de Crans-Montana (Suiza)

Las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca 'Le Constellation', en la localidad suiza de Crans-Montana, tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que colgaban del techo del bar.

El último balance mantiene la cifra provisional de fallecidos en 40 pero eleva los heridos a 119, de ellos 113 identificados: 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, once italianos, cuatro serbios, un bosnio, un portugués, un polaco y un luxemburgués.

"Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

La fiscal ha confirmado que varias personas han sido ya interrogadas, entre ellas la pareja que regenta el bar, antes de determinar si es necesaria una investigación penal por homicidio involuntario.

Sobre los heridos, el director general del Hospital del Valais Eric Bonvin, ha confirmado que 55 personas tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio. De ellos, once permanecen en el hospital de Sion y 28 fueron trasladados posteriormente a otros hospitales suizos o extranjeros.

De las once personas que permanecen en el hospital de Sion, cuatro se encuentran en cuidados intensivos en estado crítico, tres están siendo operadas. Otras cuatro están siendo intervenidas en el cercano Hospital de Sierre.

EuropaPress

