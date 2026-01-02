(Previa) Carlos Sainz ambiciona su quinto Tuareg en un Dakar largo y muy ajustado

Arabia Saudí será el escenario por séptimo año consecutivo del Rally Dakar, en una 48ª edición que se celebra desde este sábado hasta el 17 de enero, con casi 5.000 kilómetros cronometrados en 13 etapas y una igualdad que sitúa hasta a cuatro marcas -Ford, Toyota, Dacia y Mini- con opciones, siendo Carlos Sainz uno de los principales candidatos en la categoría Ultimate, en busca de su quinto Tuareg.

Vuelve una de las carreras más icónicas y duras del mundo, el Dakar. Como desde 2020, Arabia Saudí acoge esta prueba que abre otra edición Mundial del Rally-Raid, pero que tiene mucho simbolismo y relevancia por sí misma. Los pilotos de las categorías de motos, coches, camiones y clásicos se enfrentan a un rally que ya es mucho más que eso, es toda una aventura tan emocionante como impredecible.

En esta ocasión, el rally comenzará y acabará en Yanbu y consta de una prólogo, este sábado para definir el orden de salida de la primera etapa, y 13 jornadas hasta el 17 de enero. En total, 7.994 kilómetros, de los que 4.840 serán cronometrados para coches y 4.748, para motos.

Un Dakar largo que tendrá etapa maratón y no pasará por el temido 'Empty Quarter', uno de los mayores desiertos del mundo, pero presenta dos semanas muy equilibradas en cuanto a dureza se refiere. Aunque ambas lo serán mucho, en un recorrido también muy variado, con un 60% de tierra, un 25% de pistas arenosas, un 7% de dunas, un 6% de pistas rocosas y solo un 2% de asfalto.

A nivel puramente deportivo, se espera una de las carreras más igualadas de los últimos años. Toyota quizá esté por encima del resto en Ultimate, después del triunfo, por poco, del local Yazeed Al-Rajhi, seguido por el sudafricano Henk Lategan, también con un Hilux. Sin embargo, los estrenos de Ford y Dacia fueron muy positivos y ahora ya cuentan con la experiencia de todo un año, por lo que se espera un paso adelante.

Ahí es donde aparece Carlos Sainz -en un equipo junto a Mattias Ekström, Nani Roma y Mitch Guthrie- y un Ford Raptor T1+ mejorado para una edición en la que persigue su quinto Tuareg, después de los logrados en 2010, 2018, 2020 y 2024. El madrileño, de 63 años y después del calvario de los problemas mecánicos en Marruecos, vuelve a aspirar a todo en un grupo de unos cinco pilotos que parecen repartirse siempre el pastel en los últimos años.

Por ejemplo, el catarí Nasser Al-Attiyah, con cinco entorchados y al que, como a Sainz, un golpe lo alejó de la pelea en la última edición, llega con su Dacia Sandrider más rodado y perfeccionado, en un equipo junto a Sébastien Loeb -ganador en Marruecos y que sigue buscando su primera victoria en la general del Dakar-, la española Cristina Gutiérrez -ganadora en 2024 en Challenger y que afronta su segundo año en Ultimate- y ahora el brasileño Lucas Moraes, vigente campeón del mundo de rally-raid y ex de Toyota.

Precisamente, la marca japonesa parece, a priori, el rival a batir, con un Hilux ya muy consolidado en la carrera, además de la aportación de Repsol como suministrador de ese combustible de origen renovable en un 70%. Yazeed Al-Rajhi y Henk Lategan son la bandera del coche nipón, aunque hay que tener en cuenta también a Seth Quintero y Toby Price, con el copiloto español Armand Monleón.

Además, el español Isidre Esteve da un paso más en la que será su 21ª participación en el Dakar, ya que tendrá coche oficial y compartirá material y evoluciones con los pilotos oficiales de Toyota. Ha rozado el 'top 20' en varias ocasiones y ahora debe aprovechar los recursos para acercarse a ese deseado 'top 10'. No hay que olvidar a Laia Sanz, con el nuevo Ebro s800 XRR, en su 16º Dakar.

En otras categorías, el australiano Daniel Sanders defiende título con KTM en motos, disciplina difícil de predecir y en la que el español Tosha Schareina y su Honda vuelven a intentar asaltar un trono del que solo le separaron 8 minutos en 2025. Lorenzo Santolino, que logró un triunfo de etapa en la última edición, vuelve como piloto oficial de Sherco y con la ambición de instalarse en el 'top 5' de una categoría reina en la que debutará Edgar Canet, ganador del grupo R2 en su primer Dakar.

Finalmente, destaca la presencia en Challenger del español Pau Navarro, subcampeón del mundo tras ganar en Marruecos y tercero en la última edición de 2025 en Arabia. Además, el Dakar resucita la categoría de Stock, en la que correrá el mítico Stéphane Peterhansel, el piloto más laureado del rally con 14 victorias, con Defender.