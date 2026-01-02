Nofumadores.org acusa a las tabaqueras de "retrasar" la aprobación de una nueva Ley del tabaco y "descafeinar" medidas

La Plataforma Nofumadores.org acusa a las tabaqueras de "retrasa la aprobación de una nueva Ley del tabaco y de "descafeinar" las medidas que se pretendían incorporar el anteproyecto de reforma de la Ley Antitabaco aprobado recientemente por el Gobierno.

"A todo esto se suma una actividad cada vez más intensa de los grupos de presión del tabaco en el ámbito político. Esta interferencia resulta especialmente evidente en territorios como Extremadura y Canarias, donde persisten marcos económicos y fiscales que favorecen los intereses de las tabaqueras", señalan en un comunicado publicado con motivo de los 20 años de la aprobación de la primera Ley Antitabaco en España (2005) y los 15 de su ampliación en 2010, "dos hitos que cambiaron de forma profunda los hábitos sociales y redujeron la exposición al humo en espacios públicos".

"Fue un avance histórico que salvó miles de vidas y transformó la relación de la sociedad con el tabaco", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, quien recuerda que nunca se concibió como un punto final". "Hoy vemos con preocupación cómo una nueva generación vuelve a engancharse a la nicotina", añade.

"La industria ha cambiado de envoltorio, no de objetivo. (...)Ahora la nicotina se presenta como tecnología, como moda o como producto aparentemente inocuo, pero sigue generando adicción y daños cardiovasculares. Si no actuamos con rapidez, nos enfrentamos a una nueva ola de dependencia similar a la que vivimos a mediados del siglo XX", advierte Fernández Megina.

UN ANTEPROYECTO NECESARIO, PERO INSUFICIENTE

Nofumadores.org reconoce que el anteproyecto de reforma de la Ley Antitabaco aprobado recientemente por el Gobierno supone un paso adelante: amplía los espacios sin humo, introduce perímetros de protección en exteriores y aborda por primera vez los nuevos productos de nicotina. Sin embargo, la asociación insiste en que un anteproyecto no protege a nadie mientras no se convierta en ley.

Además sigue sin abordar asuntos tan importantes como la reducción del número de puntos de venta, la falta de aplicación de la ley, especialmente en la venta a menores y en ciertos espacios sin humo, el aumento drástico de los impuestos de todos los productos de tabaco y nicotina, el empaquetado neutro y la reconversión de los cultivos de tabaco.

"Valoramos que por fin exista un texto que reconoce que la ley vigente ha quedado obsoleta, texto que por otra parte nos parece insuficiente. (...) Pero la tramitación está siendo lenta y el riesgo es evidente: que la reforma llegue tarde o debilitada por la presión del lobby del tabaco", señala Fernández Megina.

Desde Nofumadores.org subrayan que este aniversario no es momento de celebrar sin más, sino de asumir responsabilidades; por lo que reclama un pacto de Estado que permita aprobar una nueva Ley Antitabaco ambiciosa, blindada frente a la interferencia de la industria, que regule con firmeza los nuevos productos de nicotina y sitúe la protección de la infancia y la adolescencia en el centro de la política sanitaria.