Más de 50 ONG critican a Israel por la revocación de licencias de más de 37 organizaciones de ayuda

El comunicado conjunto de 53 organizaciones no gubernamentales internacionales subrayó que los esfuerzos para detener o suspender el trabajo de las ONG en los Territorios Palestinos Ocupados afectarán actividades que van desde la alimentación hasta los servicios médicos y el refugio de millones de personas en situación de emergencia. Según informó Europa Press, las ONG internacionales desempeñan papeles clave, gestionando o respaldando el 60 por ciento de los hospitales de campaña en Gaza, administrando la mayor parte de la asistencia alimentaria y sustentando casi tres cuartas partes de las iniciativas de refugio y entrega de artículos no alimentarios. La medida del Gobierno de Israel de revocar las licencias de operación para más de 35 organizaciones pondría en riesgo la continuidad de estas labores humanitarias esenciales.

Europa Press detalló que las organizaciones humanitarias advirtieron que, pese al alto el fuego, las condiciones para la población palestina permanecen críticas. Las tormentas invernales han obligado al desplazamiento de decenas de miles de habitantes y 1,3 millones enfrentan necesidades urgentes de cobijo. Además, una de cada cuatro familias de Gaza puede acceder solo a una comida diaria, lo que refleja la gravedad de la inseguridad alimentaria en ese territorio. Ante este contexto, la suspensión de la asistencia proporcionada por las ONG afectaría gravemente la distribución de alimentos, cerraría instalaciones sanitarias y pondría fin a tratamientos contra la desnutrición, señalaron en su declaración.

En el comunicado, Europa Press reportó que las 53 ONG advirtieron que la expulsión de las organizaciones internacionales llevaría también al colapso del suministro de refugios temporales en Gaza. El impacto alcanzaría a la atención de niños con desnutrición aguda grave, quienes dependen completamente de estos actores para recibir tratamiento. Asimismo, resaltaron que estas organizaciones laboran en coordinación tanto con Naciones Unidas como con la sociedad civil palestina para alcanzar una respuesta humanitaria adaptada a las necesidades de la población. Diversos donantes y la propia ONU han reiterado que estas ONG resultan indispensables para las operaciones humanitarias y de desarrollo, solicitando a Israel revertir su decisión.

La situación en Cisjordania centra parte de la preocupación, ya que, según publicó Europa Press, los ataques de colonos y las redadas militares continúan causando desplazamientos. Las organizaciones argumentaron que imponer restricciones más severas a las ONG internacionales reducirá drásticamente la asistencia disponible justo cuando la demanda es más alta. Según enfatizaron, los registros y autorizaciones no deberían depender de criterios selectivos, ya que el acceso humanitario se mide por la capacidad de entrega de ayuda adecuada, en el momento y lugar precisos.

Europa Press recogió también el reclamo de las organizaciones respecto a la obligación de operar bajo estrictos marcos de cumplimiento, que incluyen auditorías, controles de financiación antiterrorista y requisitos internacionales de diligencia debida. Al mismo tiempo, más de 500 trabajadores humanitarios han fallecido a causa de la ofensiva israelí en Gaza, indicaron las ONG.

En relación a las exigencias israelíes de entregar datos personales de los beneficiarios, las entidades dejaron claro que revelar esos datos a una de las partes en conflicto infringe los principios humanitarios y las obligaciones internacionales sobre protección de datos. Según argumentaron y detalló Europa Press, este tipo de demandas expone al personal de ayuda a mayores riesgos y entorpece la labor de asistencia, agravando la situación de vulnerabilidad de los civiles.

El comunicado advirtió que la decisión israelí, al retirar licencias de operación o dejar que caduquen, tiene carácter político y no técnico, por lo que las consecuencias directas serían predecibles: imposibilidad de entrega de ayuda a gran escala y el cierre de múltiples programas vitales. Además, las organizaciones señalaron que el acceso humanitario representa una obligación legal bajo el Derecho Internacional Humanitario y no una opción sujeta a la discrecionalidad de las partes.

Europa Press consignó que las organizaciones expresaron su preocupación ante el precedente que podría sentar esta medida, ya que extendería el control de Israel sobre la asistencia humanitaria en los territorios ocupados y modificaría el marco legal reconocido internacionalmente, además de afectar la función desempeñada por la Autoridad Palestina.

El pronunciamiento conjunto incluye un llamado a Israel para que rescinda sus restricciones y facilite la ayuda, junto también a un exhorto a los donantes internacionales, instándoles a utilizar todos los mecanismos posibles para lograr la suspensión y reversión de estas acciones. Concluyeron subrayando la urgencia de proteger operaciones independientes y basadas en principios humanitarios, lo que consideran fundamental para asegurar la llegada de ayuda vital a civiles afectados por la crisis, tal como informó Europa Press.