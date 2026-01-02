Los altavoces portátiles audio LG xboom by will.i.am se renuevan con IA, más autonomía y diseños resistentes

LG Electronics ha ampliado la gama de sonido xboom en colaboración con el artista will.i.am, con cuatro nuevos dispositivos de audio portátil que ofrecen una interacción con personajes de inteligencia artificial (IA) y mayor duración de la batería.

El audio portátil seguirá siendo un motor de crecimiento clave para LG en 2026, como ha afirmado el director del departamento de audio de la división LG Media Entertainment Solution, Lee Jeong-seok, y lo hará con una combinación de rendimiento, IA y diseño.

A ello contribuirán los nuevos productos de audio xboom by will.i.am, que se inspiran en los altavoces de escenario, como ha señalado la compañía tecnológica en una nota de prensa, en la que también ha confirmado que los mostrará en el marco de la feria CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), de cara a su lanzamiento en los mercados mundiales en 2026.

Los nuevos altavoces xboom by will.i.am permitirán a los usuarios interactuar con la voz a través de FYI.RAiDiO y los personajes de IA, de los que hay diez disponibles, y un DJ de IA, para mantener conversaciones bidireccionales con ellos.

También cuentan con el botón MY o la aplicación FYI.RAiDiO para que los usuarios puedan recibir una selección en tiempo real y personalizada basada en la ubicación, adaptada a diferentes contextos y momentos.

La inteligencia artificial se encuentra en el centro de la experiencia de los cuatro nuevos altavoces xboom by will.i.am, que ofrecen funciones para ajustar automáticamente el audio (AI Sound), las luces multicolores (AI Lighting) y mejorar la calidad del sonido en función del entorno (Space Calibration Pro).

XBOOM STAGE 501

xboom Stage 501 incluye el modo AI Karaoke Master, que utiliza el análisis profundo de más de 10.000 canciones para eliminar o ajustar las voces e incluso ajustar el tono, para que los usuarios puedan cantar en solitario, a dúo con el artista o mantener las voces bajas si se sienten cohibidos.

Este altavoz ofrece hasta 25 horas de reproducción con su batería intercambiable de 99Wh, y una potencia de salida de hasta 220W (160W con la batería). A nivel de diseño, presenta una caja pentagonal que puede colocarse en vertical, horizontal, inclinado o montado en un trípode, e incluye 'woofers' duales, controladores de rango completo y 'tweeters' Peerless.

XBOOM BLAST

xboom Blast está diseñado para el exterior, cuenta con protectores laterales y ha pasado pruebas de durabilidad según estándares militares. Incluye también un asa lateral de cuerda para poder transportarlo.

LG ha destacado la autonomía de este altavoz, que alcanza hasta 35 horas de reproducción con su batería de 99Wh, y ofrece una potencia de salida de 220W y tres radiadores pasivos para crear un amplio paisaje sonoro.

XBOOM MINI

xboom Mini, con su diseño compacto, está pensado para el día a día. Ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga y un sonido claro y bien definido con Sound Field Enhance, incluso en espacios abiertos.

Tiene una correa que permite engancharlo en mochilas o barandillas, controles táctiles y un soporte para trípode integrado. Es resistente al polvo y al agua con la certificación IP67 para que pueda usarse también en el exterior.

XBOOM ROCK

xboom Rock es otro altavoz portátil de pequeño tamaño en el que LG ha reforzado su durabilidad sometiéndolo a siete pruebas militares para que pueda usarse en exteriores difíciles. Ofrece hasta 10 horas de reproducción y una potencia de 6W.

La tecnología Sound Field Enhance permite que el audio siga siendo de calidad en espacios abiertos y permite compartir música entre varios altavoces con LE Audio Auracast.