La ONU muestra "alarma" por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada en Jersón que dejó más de 25 muertos

Naciones Unidas ha expresado este viernes su "alarma" por el ataque ejecutado el jueves por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón ocupada por las tropas rusas, después de que Rusia denunciara la muerte de al menos 27 personas en el bombardeo, que alcanzó un hotel y una cafetería en la ciudad de Jorli, a orillas del mar Negro.

"Estamos alarmados por los informes de un ataque en Año Nuevo en Jorli, en la provincia de Jersón, que causó víctimas civiles, incluidos niños, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su cuenta en la red social X.

"Sin acceso al territorio ucraniano ocupado, la verificación exhaustiva de las víctimas puede llevar algún tiempo", ha lamentado, antes de reclamar la apertura de "investigaciones rápidas, imparciales y efectivas" para esclarecer lo sucedido.

Fuentes de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania han defendido este mismo viernes que el ataque tuvo "un objetivo militar legítimo" y han agregado que en el lugar atacado había "miembros de las fuerzas de seguridad que participaban en una fiesta con motivo de Año Nuevo", antes de agregar que el Ejército ruso y las autoridades prorrusas de Jersón habrían sufrido bajas importantes, incluido un alto cargo de la Policía identificado como Serhi Bohan.

El Comité de Investigación ruso ha abierto ya una investigación por lo que ha definido como "atentado terrorista". El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha denunciado que "así es la paz" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en medio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de invasión rusa.