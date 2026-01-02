Iberia reduce a cinco los miembros de su consejo de administración, en línea con las compañías de IAG

Iberia ha aprobado la nueva composición de su consejo de administración, que pasa de nueve a cinco miembros con el objetivo de adaptar su estructura a la del resto de compañías del 'holding' IAG, según un comunicado.

De esta forma, la nueva composición del consejo queda integrada por: el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini y, como consejeros, la directora Comercial, de Clientes, Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López Solás; la directora de Asesoría Jurídica de IAG, Sarah Clements; el director general de El Corte Inglés, Santiago Bau Arrechea; y el secretario general de El Corte Inglés, Rafael Díaz Yeregui.

Esta renovación, cuyos cambios están pendientes de inscripción en el Registro Mercantil, implica una "racionalización del número de consejeros" sin que suponga ningún cambio en la estructura accionarial ni en los derechos y obligaciones de los socios.

"Con esta medida, Iberia avanza en su compromiso con la eficiencia en la gestión y la gobernanza corporativa, alineando su estructura con la del resto de las compañías de IAG", ha destacado la compañía aérea.