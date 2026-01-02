Guterres exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

El anuncio de que la revocación de licencias a más de treinta organizaciones se suma a anteriores limitaciones que ya han afectado la entrada de insumos básicos a Gaza fue acompañado por una advertencia sobre el posible empeoramiento de la crisis en la región. Según informó Europa Press, el secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó que el Gobierno israelí suspenda la reciente decisión de retirar los permisos de operación a más de 35 ONG internacionales en los Territorios Palestinos Ocupados, especialmente en Gaza, donde cientos de miles de personas dependen de la asistencia externa.

De acuerdo con el comunicado difundido por el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, la máxima autoridad de Naciones Unidas manifestó profunda preocupación y demandó la revocación inmediata de la medida, subrayando que las ONG internacionales son esenciales para el trabajo de asistencia humanitaria en la región. El medio Europa Press detalló que Guterres resaltó el riesgo de desestabilizar los frágiles avances humanitarios alcanzados durante las recientes treguas si se restringe la labor de estas organizaciones.

En el comunicado, Dujarric enfatizó que, en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario, Israel tiene la responsabilidad de facilitar y permitir el abastecimiento rápido y sin restricciones de ayuda a la población civil que la necesita. El portavoz de la ONU señaló que todos los organismos que asisten a la población deben contar con garantías para actuar de manera segura, respetando los principios humanitarios aceptados a nivel internacional.

Europa Press reportó que Dujarric recordó que esta suspensión de licencias se suma a otras restricciones anteriores impuestas por Israel, las cuales ya habían demorado la llegada a Gaza de productos esenciales como alimentos, medicinas, artículos de higiene y materiales para refugios. Alertó que esta decisión reciente podría incrementar la emergencia humanitaria que afecta a los habitantes de la Franja.

A lo largo de la jornada, más de 50 organizaciones no gubernamentales internacionales condenaron la decisión israelí, señalando que estas limitaciones representan una amenaza directa para la continuidad de las operaciones de ayuda en los Territorios Palestinos Ocupados. Según consignó Europa Press, las ONG advirtieron que la revocación de permisos podría significar el cese total de las actividades de asistencia en el área.

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, también se refirió al asunto. De acuerdo con Europa Press, Lazzarini hizo hincapié en que las restricciones impuestas, enmarcadas en una legislación que afecta a la UNRWA, forman parte de una tendencia preocupante de desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. El funcionario internacional denunció que han venido intensificándose las trabas para la acción de los organismos humanitarios en los territorios palestinos.

El medio Europa Press subrayó que tanto Naciones Unidas como múltiples actores humanitarios resaltan la importancia de que Israel permita la entrega sin trabas de ayuda a la población civil y asegure condiciones que permitan el trabajo seguro de quienes brindan asistencia. Guterres y otros responsables internacionales mantienen la advertencia de que la limitación a la labor de las ONG internacionales refuerza los desafíos humanitarios y dificulta la respuesta ante una emergencia considerada grave y persistente por la comunidad internacional.