Francia va a acoger en sus hospitales a 8 heridos más del incendio en la estación suiza

París, 2 ene (EFE).- Francia va a recibir en sus hospitales a ocho heridos más del incendio que se produjo en Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana a petición de las autoridades helvéticas.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores lo ha anunciado este viernes en una entrevista al canal BFMTV en la que ha añadió que se está preparando su llegada.

El jueves ya fueron trasladados los primeros heridos desde Suiza a hospitales de París y Lyon especializados en el tratamiento de quemados.

Las autoridades francesas indicaron entonces que habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

De acuerdo con las informaciones actualizadas el jueves por la noche, al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar, con lo que no se puede descartar que algunos estén muertos.

Las autoridades suizas, que han descartado un atentado, habían indicado el jueves por la tarde que en el siniestro murieron una cuarentena de personas y resultaron heridas otras 115, la mayoría graves.

Varios testimonios de jóvenes franceses que estaban en el interior del bar 'La Constellation' donde se produjo el incendio o en los alrededores y que han hablado con los medios apuntan a que el origen pudo ser unas bengalas colocadas en unas botellas de champán que prendieron en el techo del local y a una rápida propagación de las llamas, así como las dificultades para evacuarlo.

Adrien, un estudiante de 17 años de la ciudad de Dijon, ha contado a Le Parisien que estaba delante del bar cuando vio que el fuego incendió el interior y que salían muchos de los clientes como podían.

"Vimos gente saltar por las ventanas, otros que se quemaban, otros que gritaban", ha contado Adrien, que ha añadido que había personas que "rompían los cristales con sillas para salir. Cada cual trataba de salir como podía". EFE