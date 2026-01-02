Agencias

España tilda de "inaceptables" las trabas de Israel a ONG ante la "catastrófica" situación humanitaria en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "inaceptables" las trabas impuestas por el Gobierno israelí a más de una treintena de ONG internacionales que llevan a cabo su labor en Gaza, donde ha advertido de que la situación humanitaria es "catastrófica".

Así se ha expresado tras conversar telefónicamente este viernes con el primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, a quien según ha indicado en un mensaje en la red social X ha trasladado "todo el apoyo a la paz definitiva en Gaza y al cese de la violencia en Cisjordania".

"La situación humanitaria en Gaza es catastrófica", ha subrayado el ministro, para quien "las trabas a ONG son inaceptables y agravan la situación", en referencia al hecho de que Israel ha revocado los permisos operaciones a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras u Oxfam.

Asimismo, Albares ha defendido que tanto la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) como el resto de agencias de Naciones Unidas "deben poder trabajar libremente en Gaza y Cisjordania".

Por otra parte, el ministro ha trasladado a Mustafá que "España seguirá trabajando con la Autoridad Palestina para sostener su viabilidad financiera y su plan de reformas" y también participará "en la reconstrucción para que los gazatíes tengan futuro en su tierra".

Además, ha sostenido que "los impuestos retenidos por Israel tienen que ser entregados" a la Autoridad Palestina y ha remarcado que "la extensión de asentamientos" en Cisjordania por parte de Israel "debe parar".

