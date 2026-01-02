España expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

El traslado de algunas de las personas heridas a otros países se ha convertido en una de las respuestas inmediatas a la emergencia desencadenada en Crans-Montana tras el incendio que afectó a un restaurante la noche de Año Nuevo. Según consignó Europa Press, España manifestó oficialmente su disposición para acoger a víctimas que requieran atención médica, como parte de un ofrecimiento de ayuda a Suiza después del suceso que costó la vida a más de 40 personas y provocó lesiones a más de un centenar.

José Manuel Albares, responsable de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, para expresar las condolencias del gobierno español por la tragedia en la localidad suiza. Albares confirmó en su perfil de la red social X que, durante la charla, trasladó la solidaridad del Ejecutivo español hacia las víctimas, sus familias y la población de Suiza frente a los hechos ocurridos durante las celebraciones de Nochevieja. De acuerdo con Europa Press, durante el intercambio, el ministro español reiteró la oferta de apoyo, incluyendo la posibilidad de recibir en España a heridos que lo requieran.

“España pone a disposición de Suiza la ayuda que puedan necesitar, también para recibir heridos”, expresó Albares públicamente. El medio Europa Press reportó que, hasta el momento, las autoridades españolas no han identificado víctimas españolas entre los fallecidos y lesionados, aunque resaltó que existen afectados de varias nacionalidades a causa del incendio. Tanto la división de emergencias consulares en el Ministerio de Exteriores como la Embajada de España en Suiza siguen atentas y movilizadas desde el primer momento para brindar la asistencia consular que se requiera, según informó Europa Press.

El incendio, registrado durante una de las noches más festivas del año, derivó en una cifra elevada de víctimas mortales y de personas lesionadas. Las autoridades suizas, frente a la magnitud del siniestro, optaron por el traslado de algunos heridos a instalaciones médicas fuera de sus fronteras con el objetivo de garantizar atención oportuna y especializada. Europa Press detalló que esta acción responde a la alta demanda en hospitales suizos tras la emergencia.

En paralelo al ofrecimiento de ayuda tras el incendio, Albares aprovechó la conversación con Cassis para reafirmar el respaldo y la cooperación de España ante la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), responsabilidad que Suiza desempeña este año. Europa Press detalló que la llamada sirvió también para fortalecer los lazos bilaterales y la colaboración entre ambos países en el marco de esta organización internacional.

El mensaje del ministro español en la red social X incluyó un recordatorio de solidaridad hacia el pueblo suizo, así como un reconocimiento al esfuerzo internacional coordinado tras la tragedia. De acuerdo a datos proporcionados por Europa Press, la prioridad para las autoridades españolas continúa siendo mantener canales de comunicación abiertos y brindar el acompañamiento necesario para los posibles conciudadanos afectados, en coordinación con las autoridades helvéticas y los organismos internacionales pertinentes.

La magnitud de la tragedia en Crans-Montana y la respuesta inmediata de diferentes gobiernos europeos, incluidos los ofrecimientos españoles, ilustran el alcance de la cooperación internacional ante emergencias de tal envergadura. Europa Press puntualizó que la asistencia propuesta por España busca sumar recursos a los esfuerzos desplegados por Suiza en el manejo de la situación post-incendio, priorizando el bienestar y el tratamiento de las personas afectadas.