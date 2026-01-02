El partido #PorUnMundoSinELA se jugará este sábado en el campo de la AD Orcasitas (Madrid)

El periodista José María García y la presentadora Mariló Montero, reconocida por su participación en televisión y por haber entregado el premio de 75.000 euros de 'MasterChef' a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la ELA (Fundela), serán los encargados de realizar el saque de honor en el partido benéfico que tendrá lugar en el campo de la Asociación Vecinal Orcasitas, en Madrid. Según informó Fundela por medio de un comunicado difundido a través de varios medios, el evento, denominado #PorUnMundoSinELA, tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa para la cual actualmente no existe tratamiento ni cura.

El encuentro de fútbol está programado para el próximo 3 de enero, comenzando a las 10.00 horas con diversas actividades familiares y solidarias, y tomando como evento principal el partido a las 12.00 horas, según detalló Fundela. Tal como consignó el comunicado, la entrada tendrá un coste de 5 euros que se entregarán íntegramente para apoyar la labor de esta fundación, canalizando la ayuda económica directamente a la investigación científica relacionada con esta patología.

El medio informó que el evento principal enfrentará a dos equipos destacados por la presencia de figuras públicas. Uno de los equipos estará liderado por los youtubers Papi Gavi y Juanki Municio, ambos con reconocimiento entre los más jóvenes y con fuerte presencia en plataformas digitales. El conjunto rival estará compuesto por exfutbolistas y veteranos del balompié español, contando con nombres como José Luis Pérez Caminero, Rubén de la Red, Tote, Ricardo, Casquero, Iván y Antonio Amaya, Cubillo, Petón y Julio García Mera, tal como precisó la organización en la nota de prensa. Esta combinación de participantes busca atraer diversas generaciones y perfiles de asistentes.

El partido se jugará en el campo de la Agrupación Deportiva Orcasitas, con arbitraje a cargo de Luis Miguel Martínez Montoro y la colaboración en las bandas de Carlos López Rodríguez y Prudencio Carrasco Sayago, según consignó Fundela. Además, el medio resaltó que la cadena La Otra de Telemadrid televisará el encuentro, permitiendo que quienes no puedan asistir en persona sigan la jornada solidaria en directo desde sus hogares.

El evento incluye también otras actividades de carácter familiar, con la recolección de juguetes para ser entregados al Hospital 12 de Octubre, una propuesta con la que los organizadores buscan involucrar a los asistentes en acciones solidarias más allá de la contribución monetaria. “Además del donativo de 5 euros, los asistentes pueden llevar juguetes que serán donados para los niños del Hospital 12 de Octubre”, detalla el comunicado de prensa recogido por los medios.

A lo largo de la mañana, según reportó Fundela, los participantes del evento podrán disfrutar de actuaciones musicales programadas y presenciar una exhibición protagonizada por el halconero real Jorge Castaño, que presentará una muestra con aves rapaces. Como cierre de la jornada, los Reyes Magos de Oriente realizarán una visita para compartir con los presentes, especialmente con los más pequeños.

Todas estas acciones están enmarcadas en una iniciativa que busca no solo recaudar fondos, sino también dar visibilidad a la ELA y fomentar la conciencia colectiva sobre la importancia de impulsar la investigación médica en España. Según publicó Fundela, la recaudación íntegra de las entradas y las donaciones adicionales se destinarán a proyectos científicos enfocados en la búsqueda de soluciones para una enfermedad que hasta la fecha sigue siendo fatal y sin tratamientos efectivos.

El evento convocado en Madrid combina la presencia de personalidades mediáticas, deportistas retirados, influencers y figuras reconocidas del entorno digital, logrando reunir a un público variado y promoviendo tanto el entretenimiento como la solidaridad. El seguimiento del partido por televisión y las actividades paralelas forman parte de una agenda diseñada para incentivar la participación de toda la comunidad madrileña y canalizar los recursos hacia la investigación en ELA, evidenciando el papel activo de organizaciones y ciudadanos en la visibilización y lucha contra esta enfermedad, según informó Fundela en los diferentes comunicados difundidos para la convocatoria.