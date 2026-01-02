Agencias

El FBI anuncia la desarticulación de un atentado terrorista durante el Año Nuevo en Carolina del Norte

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha anunciado este viernes que ha desarticulado un atentado terrorista que iba a ocurrir en Año Nuevo en la ciudad más poblada de Carolina del Norte, Charlotte, y que ha detenido a un joven de 18 años acusado de presuntos vínculos con la organización yihadista Estado Islámico.

"El FBI y nuestros aliados policiales han frustrado un posible ataque terrorista en Nochevieja en Carolina del Norte. El sujeto fue inspirado directamente por Estado Islámico", ha anunciado el FBI en redes sociales.

El sospechoso ha sido identificado como Christian Sturdivant, un joven negro de 18 años, en la mira de las autoridades desde 2022, y que ha sido imputado por proporcionar "respaldo material a una organización terrorista extranjera".

Los agentes del FBI que registraron la casa de Sturdivant encontraron un documento escrito a mano titulado 'Ataque de Año Nuevo 2026', que supuestamente discutía planes para apuñalar hasta 20 víctimas y atacar a los oficiales de policía que respondieran, según el comunicado.

"Gracias a nuestros excelentes socios por trabajar con nosotros y, sin duda, salvar vidas", ha escrito el director del FBI, Kash Patel, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

