El expresidente Rajoelina dice que "no es momento del odio" en sus primeras palabras tras salir del poder

Al abordar el panorama de incertidumbre actual en Madagascar, el exmandatario Andry Rajoelina emitió un mensaje público en el que expuso que su salida del poder respondía a la necesidad de evitar una escalada de violencia y confrontación nacional. Según publicó Europa Press, el expresidente justificó su decisión de alejarse para no sumir al país en una confrontación abierta, especialmente tras denunciar un golpe de Estado que derivó en la llegada al poder del general Michael Randrianirina.

En sus primeras declaraciones tras su salida, Rajoelina comunicó a través de una publicación en su cuenta de Facebook con motivo del Año Nuevo que Madagascar enfrenta “una tempestad, una prueba marcada por la preocupación, la incertidumbre y, a veces, el miedo”. Bajo ese clima tenso, insistió en que “hoy no es momento de odio ni de venganza, sino de unidad y responsabilidad”. Europa Press detalló que el mensaje se difundió tras varias semanas de movilizaciones contra su Gobierno, que desembocaron en lo que el propio Rajoelina describió como una intervención militar.

El detonante de la crisis se produjo a mediados de octubre, cuando una unidad de élite del Ejército, bajo el mando de Randrianirina, manifestó su respaldo a los manifestantes que estaban siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad. Como consignó Europa Press, esa represión causó la muerte de más de veinte personas y dejó más de cien heridos, cifras reportadas por Naciones Unidas. Tras perder el control político, Rajoelina se alejó del país mientras Randrianirina asumió la presidencia de transición.

Rajoelina abordó las amenazas y divisiones vividas en el país, describiéndolas como momentos complicados en los que optó conscientemente por abandonar el cargo como una forma de proteger a la población malgache de caer en una espiral de violencia. En su texto, señaló: “Ante las amenazas, tensiones y divisiones que hemos experimentado, con plena conciencia he decidido dar un paso a un lado, en lugar de arrastrar al pueblo malgache a la confrontación y el caos”.

El exmandatario expresó su aspiración a que el inicio del nuevo año sirva como etapa de reconciliación. Manifestó su deseo de que “las diferencias dejen paso al diálogo y la gente recupere la esperanza, ya que los malgaches merecen un futuro mejor”, según recopiló Europa Press. Además, recurrió a frases en las que invitó al pueblo a mantener la unidad y la confianza. “Madagascar renacerá con sabiduría, no con violencia”, recalcó en su mensaje.

Europa Press incluyó otras declaraciones de Rajoelina en las que enfatizó que “donde hay fracaso, nacerá la recuperación” y que “donde han corrido lágrimas, cada lágrima habrá sido una purificación”. El exlíder pidió que “ningún mal se arraigue”, “ninguna desgracia se afiance”, y que el miedo sea superado por la fe, incentivando con estos argumentos la reconstrucción del tejido social.

El contexto de estas declaraciones viene marcado por numerosas protestas sociales y un ambiente de polarización. Europa Press informó que la crisis se agudizó por la percepción de represión y respuesta violenta de las fuerzas estatales contra los manifestantes, catalizando la ruptura interna en las filas militares que acabó siendo decisiva en el cambio de poder. La unidad dirigida por Randrianirina rompió la disciplina habitual del Ejército para favorecer la reivindicación social, lo que precipitó la caída de Rajoelina.

Estas circunstancias colocan a Madagascar ante el reto de reconstruir la estabilidad institucional y política, destacando la importancia del llamado de Rajoelina a la reconciliación nacional. Su exhortación apunta a superar la polarización que caracterizó el periodo anterior, con la intención de dejar atrás los enfrentamientos y abordar la compleja situación mediante el diálogo, tal como reportó Europa Press.