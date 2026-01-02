Agencias

El canterano del Metz Tahirys Dos Santos, ingresado por "quemaduras graves" tras el incendio en Suiza

El jugador juvenil del FC Metz Tahirys Dos Santos se encuentra ingresado en un hospital alemán por las "quemaduras graves" que se produjo durante el incendio ocurrido en un establecimiento de la estación de esquí suiza de Crans-Montana durante la celebración de Año Nuevo, ha confirmado el club francés.

"El FC Metz anuncia con profunda tristeza que Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, en Nochevieja. Con quemaduras graves, el joven de 19 años fue trasladado en helicóptero a Alemania, donde actualmente recibe tratamiento", informó.

Las autoridades suizas confirmaron que hay alrededor de 40 personas muertas y más de un centenar de heridos, la mayoría en estado grave, como consecuencia del incendio declarado en el bar Le Constellation. El presidente del cantón de Valais, Matthias Reynard, afirmó que la identificación de las víctimas "puede llevar tiempo" ante "una situación crítica" provocada por "heridas graves y quemaduras importantes".

Algunos de los heridos fueron llevados a Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz, y el Hospital de Valais tiene ya copadas todas las camas de cuidados intensivos. También informaron del despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos.

En el Metz se mostraron "profundamente afectados" por la noticia. "La directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha contra sus lesiones. El club también desea expresar su total apoyo a su familia y está trabajando con las autoridades médicas para organizar su traslado al Hospital Mercy, cerca de su domicilio", señaló la entidad, que pidió que se respete "la privacidad" del jugador y de su familia.

