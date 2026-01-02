El BOE publica la composición y las funciones del Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden que regula la composición, las funciones y el funcionamiento del Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad, que se cubrirá con medios propios del departamento y no supondrá un incremento del gasto público.

Con la entrada en vigor de estas medidas este viernes, el Comité de Integridad y Antifraude quedará presidido por la persona que ostente la Jefatura del Gabinete Técnico de la Subsecretaría y contará con trece vocales en representación de diversos órganos del Ministerio de Sanidad y del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria.

En cuanto a las funciones del Comité en el ámbito de los Fondos Europeos recibidos por España, pasan por aprobar el modelo de la evaluación de riesgo a los intereses financieros de la Unión Europea y revisar la identificación de los indicadores de riesgo cuando sea necesario. Asimismo, el Comité velará por el cumplimiento de los principios transversales de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), incluidos su seguimiento, control y gestión.

El Comité también tendrá la capacidad de proponer la aprobación de un plan de control interno y evaluación de cumplimiento del mismo. Así como de definir un sistema de muestreo para su cumplimiento, que sea suficiente. El órgano también podrá realizar el seguimiento, evaluación, revisión y en su caso propuesta de actualización del Plan de medidas antifraude que se estimen necesarias. Además de diseñar el procedimiento de recuperación de los importes indebidamente desembolsados.

Respecto a sus funciones en el ámbito del Sistema de Integridad, el Comité realizará el seguimiento y el impulso de las medidas adoptadas para la implantación continua del Sistema de Integridad del Ministerio, en el marco del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), además de gestionar el sistema interno de información del departamento y conocer las resoluciones de los expedientes que se produzcan.

También gestionará las consultas recibidas a través del buzón de ética institucional del Departamento y propondrá la adopción de las medidas pertinentes en relación con las consultas éticas que les sean elevadas. Asimismo, velará por el cumplimiento del Código Ético y de Conducta del Ministerio de Sanidad impulsando acciones formativas sobre el mismo.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

El Comité de Integridad y Antifraude funcionará en pleno y en grupos de trabajo con el objetivo de dotar de mayor agilidad a las labores del mismo. Los grupos de trabajo se crearán por acuerdo expreso adoptado por mayoría de los miembros del Comité y tendrán la composición que establezca el acuerdo constitutivo.

Además, el Comité en pleno celebrará al menos una sesión ordinaria anual cuya convocatoria será acordada por la persona titular de la presidencia y comunicada por la secretaría del Comité. En el caso de que existan asuntos que así lo requieran, la persona titular de la presidencia podrá acordar la convocatoria de sesiones extraordinarias, comunicadas igualmente por la secretaría del Comité.

El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran el titular de la presidencia, y la secretaría, o en su caso, quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros. En este contexto, los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el voto de la Presidencia será dirimente.

Por último, las deliberaciones y acuerdos adoptados por el Comité se reflejarán en sus correspondientes actas, que serán custodiadas por la persona titular de la Secretaría.

POLÍTICA DE INTEGRIDAD

El Ministerio de Sanidad recuerda que en los últimos años ha trabajado en la implementación de una efectiva política de integridad tanto dentro del Departamento y entidades adscritas, como en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, resalta la aprobación en 2022 del Plan de Medidas Antifraude, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y el uso correcto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Además, destaca la creación en 2024 del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria como órgano específico al que se le encomienda el diseño, desarrollo y seguimiento de todas las acciones planteadas en el Plan Estratégico contra el Fraude y la Corrupción en el ámbito sanitario. En este contexto, también subraya la aprobación del Código Ético y de Conducta del Ministerio de Sanidad, de forma independiente.