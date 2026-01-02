Detenidas doce personas y desmantelada una organización dedicada a la generar y distribuir recetas falsas

Entre el material incautado, los agentes encontraron más de 1.000 pastillas de medicamentos sujetos a control, junto a 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros en efectivo, varios dispositivos de almacenamiento de datos, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego, según consignó la Policía Nacional en un comunicado oficial. Estas intervenciones se realizaron tras meses de investigación focalizada que permitieron desmantelar una red que operaba en varias ciudades españolas, fabricando y distribuyendo documentos médicos falsificados destinados a facilitar la adquisición de fármacos que requieren prescripción.

Según publicó la Policía Nacional, la operación condujo al arresto de doce personas acusadas de conformar una organización criminal estructurada, dedicada a la creación y comercialización de recetas médicas fraudulentas. Las detenciones y registros policiales tuvieron lugar en Madrid, Torrelavega (Cantabria), Orense, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas (Madrid) y Ponferrada (León). Los delitos imputados a los detenidos incluyen pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad. Además, existe una persona más involucrada que fue identificada pero no detenida.

Entre los arrestados se encuentran los líderes del entramado, quienes tras pasar a disposición judicial quedaron en prisión provisional, detalló el comunicado policial recogido por la agencia. La investigación se inició en junio, después de que los agentes detectaran perfiles y grupos en plataformas de mensajería instantánea involucrados en la venta de recetas adulteradas, que permitían acceder a medicamentos de dispensación restringida, en particular analgésicos y sustancias anestésicas.

El modus operandi de la organización, según detalló la Policía Nacional, consistía en la obtención ilícita de credenciales de médicos colegiados. Los integrantes accedían a identidades profesionales ajenas para confeccionar recetas que luego vendían a través de canales digitales. También desarrollaron programas informáticos para facilitar que los propios clientes elaborasen sus propias recetas de medicamentos, con el objetivo de automatizar y ampliar el alcance de su actividad ilícita.

Los agentes señalaron que esta modalidad delictiva generaba importantes beneficios económicos para la organización a la vez que representaba riesgos para la salud, ya que las recetas podrían terminar dirigidas tanto a personas que buscaban abastecerse de sustancias restringidas sin control médico, como al circuito del mercado negro de medicamentos. Las investigaciones reflejaron que estas prácticas fomentaban la distribución no regulada de fármacos, favoreciendo la circulación de medicamentos peligrosos fuera del ámbito sanitario autorizado.

La Policía destacó que la complejidad del caso radicó en la sofisticación de los procederes informáticos empleados y la diversificación geográfica de la red. El uso de programas y automatización en la generación de documentos médicos falsos supuso un desafío técnico en las pesquisas, además de aumentar el volumen potencial de recetas fraudulentas en circulación.

La operación incluyó ocho registros simultáneos en distintas ciudades del país, donde se incautaron numerosas pruebas materiales del funcionamiento de la organización, incluyendo dispositivos electrónicos empleados para la elaboración de recetas y evidencias del movimiento económico generado por la actividad criminal. Según explicó la Policía Nacional, la red abastecía tanto a usuarios particulares que compraban los fármacos para consumo propio como a otros intermediarios que redistribuían posteriormente en mercados ilegales.

En los dispositivos decomisados se hallaron programas y sistemas relacionados con la falsificación de recetas. La investigación identificó igualmente cómo los acusados empleaban identidades suplantadas y técnicas informáticas para burlar controles y acceder a las plataformas de prescripción médica, lo que permitió a la organización operar durante meses antes de ser desarticulada. De acuerdo con la información difundida, la distribución se realizaba principalmente a través de aplicaciones y grupos de mensajería digital, extendiendo el alcance de la red a distintas provincias y logrando atraer a numerosos compradores.

Los líderes de la organización, detenidos junto al resto de los miembros, enfrentan cargos que incluyen delitos contra la salud pública debido a la comercialización y distribución de medicamentos sin control, un factor que, según las autoridades, potencia el peligro de consumo no supervisado y la posibilidad de intoxicaciones o daños a la salud. La Policía Nacional subrayó que las tareas de investigación continúan abiertas para determinar la posible implicación de más personas y el alcance real de la falsificación de documentos médicos detectada en esta trama.