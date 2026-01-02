Dani Carvajal vuelve a entrenar con el grupo

Dani Carvajal retomó las actividades grupales este viernes en Valdebebas, marcando su regreso al trabajo colectivo tras más de dos meses de ausencia ocasionada por una artroscopia en la rodilla derecha. El Real Madrid acelera los preparativos para el partido de LaLiga EA Sports ante el Betis en el Santiago Bernabéu, previsto para el domingo a las 16:15 horas, a la vez que el defensa madrileño trabaja contra reloj para reaparecer a tiempo para la Supercopa de España, según informó el medio que cubrió la sesión.

El lateral, nacido en Leganés, sufrió inconvenientes en la rodilla tras participar en el partido contra el FC Barcelona el pasado 26 de octubre. Las pruebas realizadas en esos días revelaron la presencia de un cuerpo libre articular, situación que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente y luego a iniciar un proceso de rehabilitación enfocado principalmente en el objetivo de estar disponible para la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí. De acuerdo con la cobertura del medio, Carvajal completó de manera parcial la sesión de campo, sumándose así al bloque de jugadores de Carlo Ancelotti en una parte de los ejercicios de este viernes.

El Real Madrid prepara una agenda en la que sobresale el duelo en las semifinales de la Supercopa de España, en el que el jueves 8 de enero enfrentará al Atlético de Madrid. Mientras tanto, el equipo ultima los detalles de la preparación táctica para recibir al Real Betis. Tal como publicó la fuente consultada, la jornada de entrenamiento de este viernes arrancó con trabajos de activación individual en el gimnasio, seguidos de una sesión de video. Posteriormente, los futbolistas saltaron a la cancha, donde realizaron ejercicios de progresión en tres zonas acompañados de esprints. Más adelante, el plantel se dividió en dos grupos para abordar tareas tácticas y finalizar con ejercicios de definición frente al arco.

El medio también detalló que, aunque Carvajal alcanzó a participar parcialmente en la práctica junto a sus compañeros, otros futbolistas como Trent Alexander-Arnold continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. En el caso del inglés, llevó a cabo actividades individuales sobre el césped. Por otra parte, Éder Militão y Kylian Mbappé siguen con sus planes de recuperación en solitario, manteniéndose aún al margen de los entrenamientos colectivos.

Sobre la evolución física de Carvajal, la prensa ha señalado que tras la operación comenzó un plan de trabajo específico cuyo objetivo principal era acelerar los plazos de rehabilitación para regresar a las competencias oficiales, con orientación especial hacia su presencia en la Supercopa de España, torneo que da inicio en Arabia Saudí. Según consignó la fuente, esa meta se mantiene como el principal aliciente del defensa en este tramo final de su fase de reincorporación.

El Real Madrid, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, afronta estas semanas con la presión de acumular compromisos de alta exigencia, tanto en el frente doméstico como en el internacional. La reincorporación progresiva de Carvajal supone una noticia significativa para la planificación de la plantilla en un calendario marcado por la proximidad de partidos decisivos. El club sigue monitorizando la evolución de los lesionados con el fin de alcanzar la máxima disponibilidad posible de cara a los torneos que se avecinan.