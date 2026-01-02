Carlos Martín llega al Rayo Vallecano cedido por el Atlético de Madrid

Carlos Martín, quien integró la cantera del Atlético de Madrid desde el año 2008 y fue máximo goleador en distintos ciclos del filial rojiblanco, pasará a defender la camiseta del Rayo Vallecano hasta el final de la presente temporada. Según informó el medio oficial del club de Vallecas a través de su cuenta en la red social X, la cesión del delantero se concretó tras un acuerdo con el conjunto colchonero y supone un nuevo movimiento en la carrera deportiva del futbolista madrileño, quien ya había tenido dos experiencias previas a préstamo antes de regresar al Atlético.

El club Rayo Vallecano compartió públicamente este viernes la incorporación de Carlos Martín por cesión, destacando que el contrato abarca hasta el cierre de la actual campaña. De acuerdo con el anuncio, “Carlos Martín es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido por el Atlético hasta final de temporada”. Por su parte, el Atlético de Madrid también utilizó sus redes sociales para trasladar sus mejores deseos al jugador, cuyo desarrollo profesional ha estado vinculado durante más de una década a la academia rojiblanca.

El delantero debutó oficialmente con el primer equipo del Atlético de Madrid en 2021 durante un partido frente a Osasuna. Desde entonces, sumó siete presencias en competiciones oficiales, según consignó el medio Vallecano y la entidad colchonera. Sin embargo, bajo la dirección técnica de Diego Pablo Simeone, Carlos Martín no venía sumando minutos en la plantilla principal. Esta situación favoreció la decisión de buscar una nueva oportunidad a través de una cesión.

Carlos Martín ha destacado notoriamente en la Academia del Atlético, donde tuvo un papel central en los dos ascensos recientes del equipo filial: primero a la Segunda RFEF, y posteriormente a la Primera RFEF, detalló el portal del club. En la campaña del último ascenso, se coronó como el principal goleador del equipo, consolidando su perfil en la cantera rojiblanca. El delantero ya conoce la dinámica de desempeñarse a préstamo, dado que tuvo anteriores experiencias en el Mirandés y el Deportivo Alavés.

Con la llegada a Vallecas, Carlos Martín afronta la oportunidad de sumar minutos en Primera División en un contexto donde se valoran sus antecedentes goleadores en las categorías formativas y su experiencia previa en otros clubes de la liga profesional española. El movimiento confirma el enfoque tanto del Atlético de Madrid como del Rayo Vallecano de buscar alternativas de desarrollo para futbolistas jóvenes provenientes de canteras, optimizando su potencial y rodaje en la máxima competición nacional.