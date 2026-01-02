Agencias

Albares cita a los embajadores con el lema "España como actor global" y su homólogo de Nigeria como invitado

El Ministerio de Asuntos Exteriores organiza una cumbre clave que reunirá a sus representantes internacionales para debatir desafíos geopolíticos, con la participación del ministro nigeriano y la intervención del Rey Felipe VI en la clausura del encuentro

En la cuarta edición consecutiva de la Conferencia de Embajadores que organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores, la agenda incluirá el reconocimiento a la organización Women for Afghanistan, cuyo trabajo será destacado mediante la develación de una placa. La ceremonia contará con la presencia de Fawzia Koofi, presidenta de dicha entidad, quien participará en el acto de apertura de la conferencia, según informó el propio Ministerio.

Durante los días 8 y 9 de enero, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Madrid se convertirá en el epicentro de la diplomacia española con la celebración de la X Conferencia de Embajadores. El tema central que guiará los debates este año será “España como actor global” y, conforme reportó Exteriores el viernes, el programa prevé la participación de todos los embajadores españoles acreditados en el exterior. Como marca la tradición reciente, el Rey Felipe VI será el encargado de la clausura del evento.

Además del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que dirige la iniciativa, se espera la presencia de varios miembros del Gobierno en distintas sesiones. Aunque el Ministerio no ha confirmado oficialmente la asistencia del presidente Pedro Sánchez para esta edición, en ocasiones anteriores sí se ha sumado al encuentro. El medio Exteriores especificó que, como invitado especial, acudirá el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar; esta práctica de invitar a un representante extranjero se instauró en la pasada edición, cuando el titular de la cartera de Exteriores de la India participó en los trabajos de la conferencia de 2025.

El programa incluye la organización de grupos de trabajo en los que participarán secretarios y secretarias de Estado vinculados al Ministerio de Asuntos Exteriores, además del subsecretario y los directores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Instituto Cervantes. También está previsto el desarrollo de sesiones sectoriales a cargo de los directores generales de las distintas unidades ministeriales, abordando temas específicos de la acción exterior española.

Exteriores detalló que a lo largo de las dos jornadas, los responsables de la red diplomática española analizarán los desafíos de la coyuntura internacional que presenta 2024, abordando desde diferentes perspectivas las prioridades y retos que condicionan la actuación del cuerpo diplomático. El Ministerio recordó, según consignó el mismo comunicado, que España será anfitriona de la Cumbre Iberoamericana y de la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista en 2026.

Según publicó Exteriores, la Conferencia de Embajadores retoma su lugar como foro fundamental para la actualización estratégica de la diplomacia española. La primera edición de este encuentro se realizó en 2001, durante el gobierno de José María Aznar. El formato se suspendió después de 2008, mientras José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba la presidencia, y no volvió a celebrarse hasta 2021, cuando Arancha González Laya, predecesora de Albares, relanzó la iniciativa. Desde entonces, solo en 2022 no se organizó, manteniéndose el evento desde entonces bajo la dirección del actual ministro.

El Ministerio agregó que los debates y trabajos internos perseguirán el objetivo de fortalecer la presencia de España en la arena internacional. La cita buscará, según remarcó Exteriores, identificar pautas para responder a los retos globales con el foco puesto en la igualdad de género y la política exterior feminista, línea que España ha impulsado en los foros multilaterales.

Con la inclusión del jefe de la diplomacia nigeriana, Yusuf Maitama Tuggar, se refuerza la tendencia reciente de la conferencia de contar con la visión de socios internacionales estratégicos. En cuanto a la programación, además de la inauguración, los embajadores y responsables ministeriales compartirán diferentes sesiones de trabajo a lo largo de dos días, que concluirán el viernes con la intervención del Rey Felipe VI.

