Reino Unido contabiliza 41.472 inmigrantes llegados por el Canal en 2025, la segunda cifra histórica

Las estadísticas oficiales difundidas evidenciaron una desaceleración marcada en el flujo de inmigrantes por el Canal de la Mancha durante los últimos meses de 2025, exhibiendo períodos continuos sin registro de llegadas, incluido un intervalo de 28 días consecutivos entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre. Según publicó el medio, las autoridades británicas confirmaron la cifra de 41.472 personas que arribaron a las costas del Reino Unido a lo largo de 2025, alcanzando el segundo número más alto desde el inicio de los registros en 2018.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio del Interior y recogida por el medio, no se produjeron llegadas el 31 de diciembre, lo que consolidó el total anual en 41.472 inmigrantes que cruzaron en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Este volumen, aunque representa un ligero descenso frente al récord de 2022, cuando se reportaron 45.774 llegadas, está significativamente por encima de los valores observados en los dos años previos.

El balance de 2025 señala un incremento del 13 por ciento en comparación con los datos de 2024, año en el que se documentaron 36.816 personas ingresadas por el mar. En comparación con 2023, cuando se contaron 29.437 arribos por esa vía, el aumento alcanza un 41 por ciento, según detalló el medio. La tendencia al alza ha suscitado reacciones políticas en distintas direcciones, a medida que el debate en torno a la inmigración se intensifica en el Reino Unido.

Tal como consignó la fuente, la administración británica, bajo el liderazgo del Partido Laborista, ha endurecido las políticas de control fronterizo durante el último año con el objetivo de frenar estos cruces. Este endurecimiento de medidas responde a la presión ejercida por agrupaciones de extrema derecha, así como por los resultados de estudios de opinión que anticipan un notable crecimiento del partido Reforma, conocido por su oposición marcada a la inmigración.

El monitoreo oficial también reveló que las llegadas a territorio británico disminuyeron especialmente a lo largo de los dos últimos meses del año, acumulando extensos lapsos en los que ninguna embarcación fue interceptada en las aguas que separan Francia del Reino Unido. De acuerdo con los registros policiales proporcionados por las autoridades y citados por el medio, este fenómeno contrasta con el comportamiento observado durante los meses previos y sugiere la influencia de condiciones climáticas, operativos más activos, u otras variables que no detalla el informe anual.

La diferencia entre los registros actuales y los años anteriores marca una tendencia a fluctuaciones significativas en los patrones migratorios hacia las costas británicas, con especial atención durante el cierre del año. Según el reporte ministerial mencionado por el medio, aunque la cifra global representa la segunda más alta desde 2018, se observa una cierta estabilización en relación con el pico de 2022, lo que indica posibles efectos de las últimas políticas implementadas o cambios en las rutas migratorias.

A lo largo de 2025, la política migratoria ocupó un lugar prioritario en la agenda gubernamental, especialmente en vista del repunte de formaciones políticas con plataformas restrictivas sobre el ingreso de extranjeros. El análisis de las cifras se ha convertido en uno de los argumentos principales en las discusiones parlamentarias y mediáticas, hostigando a la administración laborista a mantener o ampliar las medidas de vigilancia y control sobre el Canal.

El medio resaltó que esta dinámica política y social, envuelta por la presión de sectores que promueven el cierre de fronteras y reformas legales más severas, ha condicionado las decisiones tomadas por el Ejecutivo, que se ha visto obligado a responder tanto a las demandas internas como a las tendencias migratorias identificadas en los datos anuales. Las cifras oficiales y la respuesta gubernamental continuarán siendo objeto de seguimiento en el contexto de los retos migratorios actuales.