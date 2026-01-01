(Previa) España abre el tenis mundial contra Argentina en la United Cup

Jaume Munar llega a la United Cup tras firmar en 2025 su mayor registro de victorias y ahora busca iniciar 2026 con nuevos éxitos, esta vez como representante nacional en una cita que une a las principales figuras del tenis mundial. Según reportó Europa Press, este viernes España enfrenta a Argentina en el debut de la temporada tenística internacional, un enfrentamiento encuadrado en el Grupo A y que marca el arranque del torneo mixto ATP-WTA en las ciudades australianas de Perth y Sídney.

Tal como detalló Europa Press, la formación española está liderada por Munar y Jessica Bouzas, a quienes acompañan Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers. El equipo abre su participación con la misión de posicionarse en un grupo donde figuran selecciones de alto nivel como Estados Unidos y Alemania. La competición establece para España un inicio frente a Argentina, un cruce que puede resultar determinante antes de enfrentar a los campeones defensores.

El encuentro de este viernes incluye el duelo individual masculino entre Munar y Sebastián Báez, así como el partido femenino entre Bouzas y Solana Sierra. Ambas tenistas lograron el pasado año alcanzar la cuarta ronda de Wimbledon, logrando su mejor resultado en ese torneo, y, según Europa Press, Bouzas también logró llegar por vez primera a los cuartos de final de un WTA 1000, en Montreal. La gallega vuelve a la United Cup tras su participación anterior junto a Pablo Carreño, en la que España no superó la fase de grupos.

En el marco general de esta cuarta edición de la United Cup, el medio Europa Press informó que la competición incluye a 18 países organizados en seis grupos de tres selecciones. Cada eliminatoria se compone de un partido individual masculino (ATP), uno femenino (WTA) y un dobles mixto. El formato prevé que el equipo mejor clasificado de cada grupo, más el mejor segundo tanto en Perth como en Sídney, avancen a cuartos de final. El torneo continuará en ambas sedes australianas hasta el 12 de enero.

Estados Unidos, bicampeón y actual poseedor del título, presenta una alineación encabezada por Coco Gauff, número tres de la WTA, y Taylor Fritz, sexto del ranking ATP. Alemania, campeón en la edición de 2024, cuenta con Alexander Zverev, tercero del mundo, junto a la debutante Eva Lys. Además, otros países que participan incluyen a nombres destacados como Iga Swiatek y Hubert Hurkacz por Polonia; Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari por Grecia; Jasmine Paolini y Flavio Cobolli por Italia; Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko por Canadá; Emma Raducanu y Jack Draper por Gran Bretaña; Naomi Osaka por Japón; Alex de Miñaur por Australia y Casper Ruud por Noruega, según divulgó Europa Press.

La competición en Perth se desarrolla en el AC Arena, mientras Sídney acoge los partidos en el Centro de Tenis del Parque Olímpico. Según precisa Europa Press, la estructura del certamen prevé la definición de los cruces del Grupo A, donde además de España y Argentina figura Estados Unidos, cuyo liderazgo histórico en el torneo lo posiciona como uno de los principales rivales del grupo.

El rendimiento de Munar, tras una destacada temporada previa, y la experiencia sumada por Bouzas luego de su avance en torneos de alto nivel, generan expectativas dentro del conjunto nacional en un contexto donde se enfrentan a equipos formados por tenistas con títulos recientes y posiciones relevantes en el circuito internacional. Conforme publicó Europa Press, este primer enfrentamiento frente al conjunto sudamericano resulta esencial de cara a las posibilidades de España para avanzar hacia las etapas decisivas del torneo inaugural de la temporada tenística 2026.