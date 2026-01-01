Previa del Real Madrid - Dubai Basketbal

El conjunto dirigido por Jurica Golemac llega al Movistar Arena tras sumar dos victorias consecutivas en la Euroliga, una racha que ha permitido al Dubai Basketball alcanzar las nueve unidades en el casillero y situarse a un solo triunfo del Real Madrid y de la zona de los diez mejores del torneo. De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, el equipo emiratí afronta el choque de este viernes con opciones de aspirar a los ‘playoffs’, demostrando su potencial competitivo en una de las ediciones más exigentes del certamen continental.

El Real Madrid recibe al Dubai Basketball en la jornada 19 de la Euroliga, en un partido clave para las aspiraciones del conjunto blanco de consolidarse entre los equipos punteros de Europa. Según detalló Europa Press, la cita se llevará a cabo este viernes a las 20:45 (hora local) en el Movistar Arena, y representa el primer compromiso del club madrileño como local en el año 2026, tras un calendario que le ha exigido competir sin apenas pausa desde su triunfo en la Liga Endesa frente al UCAM Murcia el 30 de diciembre.

Tal como publicó Europa Press, el equipo dirigido por Sergio Scariolo ocupa actualmente la décima posición en la clasificación, justo en el límite de la zona de acceso al play-in, mecanismo que da ingreso a la fase de cruces desde los puestos séptimo al décimo. Esta situación es resultado de las recientes derrotas sufridas ante el Mónaco y Olimpia Milano, que han relegado al Madrid tras acumular dos caídas en los últimos tres compromisos de Euroliga. No obstante, el equipo mantiene el liderato en solitario en la Liga Endesa y busca ahora despejar cualquier duda en enero, un mes que presenta una secuencia especialmente densa de partidos, incluidos dos clásicos frente al Barça: el choque de Liga Endesa fijado para el día 4 y el de Euroliga programado para el día 16.

El técnico italiano Sergio Scariolo, designado esta temporada al frente del equipo, ha subrayado la dificultad que representa el actual nivel de la Euroliga, afirmando que el “salto de calidad que ha dado la Euroliga ha sido incomparable con respecto al pasado”, estimando que existen hasta “diez” aspirantes reales al título continental, en palabras recogidas por Europa Press. El entrenador blanco considera que la camiseta ya no bastará y la exigencia de la competición obliga a mantener la regularidad en un calendario comprimido: en solo siete días, el Real Madrid disputará cuatro encuentros, tres de los cuales son correspondientes a Euroliga.

En este contexto, el equipo apuesta por la experiencia de jugadores clave como Facundo Campazzo, Edy Tavares y Mario Hezonja para stabilizar el juego y guiar el proyecto renovado del club, aunque nuevas incorporaciones como Trey Lyles, Alex Len y Theo Maledon están incrementando su protagonismo progresivamente. El medio Europa Press señaló que la estructura del equipo, bajo la dirección de Scariolo, continúa en fase de ajuste, lo que se refleja en las oscilaciones de rendimiento sobre todo en la máxima competición europea.

El Dubai Basketball, revelación de esta temporada, no podrá contar en Madrid con Dzanan Musa, quien se encuentra lesionado y cuya presencia hubiera marcado un reencuentro con la afición blanca. Aún así, la plantilla emiratí ha demostrado fondo de banquillo para sostener sus aspiraciones, liderada por los desempeños recientes de Dwayne Bacon, Mfiondu Kabengele y McKinley Wright. Europa Press reportó que estos jugadores han sido determinantes en el buen momento del equipo, que intentará sorprender como visitante y consolidarse en la lucha por ingresar en el top 10 de la tabla.

La previa proporciona también información detallada sobre los posibles quintetos que comenzarán el partido por cada equipo, de acuerdo con Europa Press: el Real Madrid podría alinear a Campazzo, Abalde, Deck, Okeke y Tavares, mientras que el Dubai Basketball presentaría a Bacon, Wright, Prepelic, Kabengele y Petrusev. Entre los suplentes que podrían ingresar en la rotación blanca destacan Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Hezonja, Len, Procida y Kramer. En el equipo visitante completan la plantilla Abass, Anderson, Armstrong, Bertans, Ellis, Kondic y Sanli.

La cita se celebrará en el Movistar Arena, con arbitraje a cargo de Radovic, Sukys y Petek, y podrá seguirse por la señal de Movistar Plus. Con este partido, ambos equipos inauguran el año en la Euroliga afrontando retos cruciales para sus metas, en un contexto de máxima exigencia competitiva para la plantilla blanca y de expansión internacional para el conjunto de Dubái, según lo recogido por Europa Press.