Nuevas observaciones revelan un planeta rebelde con la masa de Saturno

El reciente hallazgo de un planeta flotante cuya masa ha sido estimada como equivalente al 22% de la de Júpiter, según estudios publicados en la revista Science, ha permitido por primera vez determinar con precisión tanto su masa como su distancia respecto a la Tierra. Esta medición precisa ha resultado posible tras observar de forma simultánea desde la Tierra y desde el espacio un singular evento de microlente gravitacional, según detalló la investigación desarrollada por equipos de la Universidad de Pekín, el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea, y la Universidad de Varsovia.

De acuerdo con la información difundida por los expertos internacionales, las mediciones coordinadas a través de varios observatorios terrestres y el telescopio espacial Gaia posibilitaron una detección simultánea inédita. El medio Science describió que el evento de microlente permitió apreciar leves desfasajes en la llegada de la luz a cada emplazamiento de observación, datos que, tras someterse a un modelado complejo, arrojaron como resultado la capacidad de determinar la masa del objeto y su ubicación a unos 3.000 parsecs del núcleo de la Vía Láctea.

La principal innovación de este descubrimiento reside en la obtención directa de dos características clave: masa y distancia. Según publicó Science, uno de los grandes desafíos en la identificación de planetas errantes es que estos no emiten suficiente luz propia, lo que dificulta evaluaciones mediante métodos tradicionales. Previamente, el método de microlente gravitacional solo permitía identificar la presencia de estos cuerpos a través de sus efectos sobre la luz de una estrella distante, pero la distancia y masa solían quedar fuera del alcance de las mediciones.

El descubrimiento plantea que estos planetas de baja masa, comparables a la de Saturno, probablemente no se originaron de manera aislada como sucedería con una estrella de masa baja o una enana marrón. Según consignó Science, la hipótesis principal sostiene que el planeta habría surgido dentro de un sistema planetario y luego resultó expulsado debido a inestabilidades gravitacionales. Estos expulsos pueden producirse tras interacciones intensas con otros planetas o ante la presencia de compañeros estelares cuyas trayectorias sufren alteraciones, según el análisis de los autores.

Los investigadores mencionaron que aunque hasta la fecha solo se ha logrado confirmar la existencia de pocos de estos planetas flotantes, se espera que nuevas misiones aumenten la cantidad de descubrimientos. El medio Science precisó que, hasta el presente, el conocimiento sobre este tipo de objetos celestes se limita por el carácter fugaz e impredecible de los eventos de microlente, la única vía para detectarlos hasta ahora. Uno de los proyectos destacados para el futuro cercano es la campaña del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento oficial está previsto para 2027 y que podría incrementar de forma sustancial la detección de planetas vagabundos.

El fenómeno de los planetas flotantes, también conocidos como planetas errantes, atrae interés por las múltiples vías dinámicas mediante las que pueden separarse de su estrella de origen y deambular por la galaxia. Science precisó que estos mundos se diferencian de los comunes por carecer de una estrella conocida en torno a la cual girar. Los expertos indicaron que el estudio de su distribución, formación y trayectoria puede contribuir a entender mejor la evolución y dinámica de los sistemas planetarios, así como las condiciones que llevan a la expulsión de ciertos cuerpos.

Según los datos recabados, la ubicación del planeta descubierto se sitúa aproximadamente a 3.000 parsecs, una distancia que refuerza la complejidad del análisis astronómico cuando se trata de objetos poco luminosos y alejados del entorno solar. Esta confirmación marca un avance en la tecnología de la observación astronómica, demostrando que la coordinación internacional y el uso combinado de instrumentos terrestres y espaciales amplían las fronteras del conocimiento sobre el Universo y los cuerpos que lo habitan, según destaca la publicación original en Science.

Las colaboraciones entre centros universitarios y organismos internacionales, como se expone en el informe difundido por Science, parecen claves para abordar los retos de la observación de objetos que hasta hace poco permanecían fuera del alcance de la vigilancia astronómica tradicional. La capacitación simultánea de equipos y la sinergia entre la astronomía terrestre y la espacial abren nuevas posibilidades para sondear poblaciones de planetas cuyo estudio resultaba antes especulativo o imposible de concretar.

En términos predictivos, los autores del estudio consideran que el aumento de facultades técnicas y la inminente puesta en marcha de proyectos astronómicos espaciales especializados impulsarán la identificación de una nueva categoría de planetas solitarios. El seguimiento de estos cuerpos contribuirá, según las investigaciones citadas por Science, a comprender los procesos de formación planetaria y las causas que llevan a ciertos mundos a separarse de la interacción gravitacional con una estrella.