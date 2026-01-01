El ascenso del general Roman Gofman como próximo director del Mossad fue uno de los casos señalados por el primer ministro de Israel para ejemplificar la influencia de los inmigrantes de la antigua Unión Soviética en la estructura estatal. Según informó Europa Press, Benjamin Netanyahu dedicó parte central de su mensaje de Año Nuevo a reconocer el impacto de estos ciudadanos en el desarrollo nacional, enfatizando sus aportes en sectores como la academia, la industria y la alta tecnología.

En su discurso, Netanyahu realizó un repaso de lo que llamó “tremendos logros” israelíes durante el año anterior, identificando avances en siete frentes estratégicos. El jefe de gobierno expresó que estos resultados se alcanzaron por el “inmenso heroísmo” de los combatientes, destacando que entre ellos figura una proporción considerable de inmigrantes procedentes de la antigua Comunidad de Estados Independientes. Así lo consignó Europa Press al reproducir sus declaraciones dirigidas a la sociedad israelí.

El mandatario valoró especialmente la contribución de los recién llegados de Rusia y otros países postsoviéticos, subrayando que su desempeño se replica en campos como la seguridad, la innovación tecnológica y hasta en los equipos directivos de su administración. “Habéis realizado una enorme contribución a la seguridad de Israel a nivel académico, industrial, de la alta tecnología y en todas partes, incluida mi propia oficina”, afirmó Netanyahu según reportó Europa Press, reforzando la idea de una “inherente excelencia” asociada a este grupo demográfico.

En cuanto al contexto geopolítico, el jefe del Ejecutivo citó los dos años transcurridos desde el inicio de lo que denominó la “Guerra de Redención”, conflicto en el que Israel ha buscado imponerse a sus adversarios en siete áreas distintas. En este balance, atribuyó parte del éxito a las “valientes decisiones” tomadas en el plano político. Europa Press recopiló que Netanyahu insistió en la posición de Israel como “potencia” y como nación “fuerte”, motivando a la continuidad con ese espíritu en el futuro.

La designación de Roman Gofman para dirigir el Mossad fue presentada como reflejo tanto del avance de los inmigrantes de origen ruso como del reconocimiento institucional a su labor. Netanyahu consideró este nombramiento una expresión directa del mérito y la capacidad presentes en esos sectores, en línea con su perspectiva de integración y protagonismo creciente dentro de las fuerzas de seguridad y defensa del país.

La intervención del primer ministro concluyó con palabras de felicitación por el nuevo año dirigidas especialmente a la comunidad rusohablante, en la que incluyó el tradicional deseo de “¡Snovym Godom!” (feliz año nuevo en ruso), según detalló el reporte de Europa Press. Con este gesto, Netanyahu reiteró la importancia simbólica y concreta de los inmigrantes en el tejido social israelí.

A lo largo de su mensaje, el dirigente gubernamental insistió en que los logros reseñados solo fueron posibles a través de una conjunción de esfuerzos colectivos, donde los nuevos ciudadanos de orígenes diversos aportaron herramientas fundamentales frente a los retos planteados a la nación. Europa Press resaltó que el discurso buscó fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia entre los ciudadanos de Israel, en especial aquellos integrados luego de la disolución soviética.

Netanyahu, de acuerdo con Europa Press, manifestó esperanza de que la colaboración y el espíritu destacado continúen guiando los pasos de Israel en los próximos años, manteniendo la senda de liderazgo y fortaleza exhibida hasta el momento. El relato de los hechos y las palabras del mandatario cerraron la intervención con un mensaje de unidad y valoración de la diversidad interna del país.