Más de 7.300 migrantes llegan en patera a Baleares este 2025, un récord histórico por el crecimiento de la ruta argelina

La aparición de nuevos puntos de salida para pateras en la región oriental de Argelia ha modificado drásticamente los flujos migratorios hacia el archipiélago balear, consolidando esta travesía como la sección más peligrosa de la ruta argelina con destino a Europa. Según informó Europa Press, el fenómeno ha implicado un aumento en el número de víctimas y desaparecidos junto a las costas de Baleares y un cambio en el perfil de quienes emprenden el cruce marítimo. Durante 2025, la cifra de personas llegadas a las Islas Balears en situación irregular por vía marítima superó los 7.300, estableciendo un récord histórico tanto en llegadas como en desapariciones vinculadas a esta ruta.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio del Interior contabilizó 7.295 llegadas hasta el 15 de diciembre, a las que se suman otras 26 personas arribadas en las dos últimas semanas del año según la Delegación del Gobierno en Baleares. El año registró un aumento del 24,5% comparado con 2024 en el tráfico irregular por mar hacia el archipiélago. Formentera contabilizó 2.683 llegadas, Ibiza 482, Mallorca 4.029 y Menorca 11.

Europa Press detalló que el flujo migratorio hacia Baleares discurre por la ruta conocida como argelina, que une el norte de Argelia con el Levante peninsular español y las Islas Balears. Este trayecto ha desbancado a otras vías migratorias en términos de afluencia, desplazando incluso a la ruta atlántica hacia Canarias y a los recorridos procedentes del norte de Marruecos. Una de las razones para este cambio radica en el refuerzo de los controles en los puntos de salida hacia Canarias, lo que, según explicó Margalida Capellà, profesora de Derecho Internacional y directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la Universitat de les Illes Balears, ha incentivado la búsqueda de alternativas como la conexión argelina hacia las Islas Balears.

Capellà sostuvo para Europa Press que, ante las restricciones en otras rutas, la previsión apunta a que este corredor migratorio hacia Baleares persistirá durante 2026 y continuará siendo una opción para personas en tránsito que buscan llegar a Europa. Según la experta, quienes intentan desembarcar en las islas seguirán haciéndolo por esta vía si las rutas hacia Canarias mantienen un nivel de control elevado.

Este incremento de llegadas a las Islas Balears contrasta con la tendencia general registrada en el resto de España. Datos recogidos por Europa Press reflejan que durante 2025 hubo 35.935 llegadas irregulares en conjunto por mar y por tierra, lo que representa un descenso del 40,4% frente a 2024. La singularidad balear permanece asociada al ascenso sostenido del tráfico por la ruta argelina.

El informe anual ‘Monitoreo del derecho a la vida’ de la organización Caminando Fronteras, citado por Europa Press, confirma un cambio relevante en el origen de los migrantes. Si bien la mayoría de quienes intentaban este cruce eran ciudadanos argelinos hasta finales de 2024, en 2025 se observó un incremento acusado de personas procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Según explicó Capellà, esta transformación ha supuesto retos adicionales para las autoridades, ya que a las nuevas nacionalidades sí se les reconoce la posibilidad de solicitar asilo, lo cual requiere modificar los procedimientos de asistencia humanitaria y adaptarlos a esta realidad.

La profesora de la Universitat de les Illes Balears añadió que el sistema de acogida en la región no estaba preparado para absorber el número y las características de este nuevo flujo migratorio, lo que derivó en una situación crítica de sobrecarga institucional durante el verano. La instalación de módulos de atención y refugio temporal en el muelle de Botafoc en Ibiza, La Savina en Formentera y el puerto de Palma contribuyó, según Europa Press, a aliviar parcialmente la presión sobre los recursos disponibles.

El impacto humanitario de la ruta argelina hacia las Balears queda reflejado en los datos del observatorio Caminando Fronteras, que documentó 1.037 víctimas en 121 sucesos marítimos para el año 2025, lo cual representa el 70% de las muertes relacionadas con trayectos migratorios hacia España. Entre estos siniestros, figuran 47 embarcaciones completamente desaparecidas. El aumento de tragedias en las islas —sobre todo en Ibiza y Formentera— coincide con la decisión de numerosas embarcaciones de desviar sus rutas desde el Mediterráneo central en dirección a las Pitiusas.

Europa Press indicó que las autoridades han recuperado 63 cuerpos sin vida en aguas próximas o en la línea de costa de Baleares durante todo 2025, el caso más reciente tuvo lugar cerca de Cala Millor. Según informó el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, la localización de estas personas suele comenzar a partir de llamadas de familiares o allegados que notifican la ausencia tras varios días sin noticias. En respuesta, el operativo de Salvamento Marítimo y Frontex se activa para las labores de búsqueda.

En relación a la atención de los migrantes con vulnerabilidad especial, Margalida Capellà subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que la llegada de mujeres y menores procedentes de zonas en conflicto armado demanda un esfuerzo coordinado de las distintas administraciones. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señaló que estos casos requieren atención diferenciada. El año 2025 ha estado marcado por el debate sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados, que terminó en un acuerdo para distribuir su cuidado entre distintas comunidades autónomas, tras relevantes diferencias y el inicio de procesos judiciales.

El Govern y el Ejecutivo central han sostenido que la insuficiencia de recursos económicos y humanos limita la capacidad de las instituciones insulares para asumir la acogida de menores. Capellà consideró que la respuesta demandaría el fortalecimiento de infraestructura y personal para asistencia humanitaria, sanitaria y legal, además de refuerzos en Salvamento Marítimo. Subrayó la necesidad de una reorientación institucional y social que acepte el papel de Baleares como ruta principal de tránsito y de destino para la migración.

Finalmente, Capellà rechazó la visión de que exista una “invasión” desde África, recordando para Europa Press que la gran mayoría de quienes permanecen en situación irregular en Baleares y en España ingresaron legalmente, principalmente por vía aérea. Resaltó que el volumen de personas que arriesga la travesía marítima sigue siendo una proporción menor respecto al total migratorio. Sobre la reacción social y política al aumento de llegadas, advirtió del peligro asociado a discursos de incitación al odio y de la manipulación de datos, exhortando a las instituciones públicas a contrarrestar esas narrativas.