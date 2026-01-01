Mamdani inicia mandato en Nueva York con altas expectativas para mejorar calidad de vida

La reformulación del sistema fiscal de las propiedades figura entre los primeros anuncios realizados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras asumir el cargo. Durante la ceremonia pública de investidura, a la que acudieron miles de personas, incluidos líderes políticos y personalidades reconocidas, Mamdani expuso su intención de crear un nuevo departamento enfocado en salud mental y mostró su compromiso con políticas que, en sus palabras, buscan un "gobierno ejemplar de izquierdas que sirva a todos". De acuerdo con lo reportado por la agencia EFE, el nuevo mandatario, de 34 años, asumió el liderazgo de la ciudad con la promesa de mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente la clase trabajadora que respaldó su campaña y que estuvo representada de forma masiva durante el acto.

Mamdani inició oficialmente su mandato en una ceremonia privada a medianoche junto a su familia, seguido del acto público en el que, tras jurar el cargo guiado por el senador Bernie Sanders, aseguró a los asistentes: “Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”. Estas declaraciones, detalló EFE, subrayaron el énfasis del alcalde en gobernar para todos los sectores de la sociedad, al tiempo que defendió su ideología al afirmar: “Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista”.

Durante el acto, tanto Sanders como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, figuras destacadas de la izquierda estadounidense y miembros de los Demócratas Socialistas, respaldaron públicamente a Mamdani. Ocasio-Cortez, quien inauguró la ceremonia, remarcó el carácter histórico de la investidura: la llegada del primer alcalde musulmán de Nueva York, el primero inmigrante en casi un siglo y el mandatario más joven en varias generaciones. Sandres, por su parte, reclamó la necesidad de “un gobierno que trabaje para todos, no solo los ricos” y reconoció la capacidad de Mamdani para movilizar a los votantes en un escenario global donde, según sus palabras, muchos han perdido la fe en la democracia.

EFE consignó que Mamdani realizó los juramentos sobre dos ejemplares históricos del Corán: uno perteneciente al académico puertorriqueño Arturo Schomburg y otro que forma parte del acervo familiar del propio alcalde. Su esposa, Rama Duwaji, de 28 años, sostuvo uno de los libros sagrados y se convirtió en la primera dama musulmana y más joven de la ciudad. El imán Khalid Latif, director ejecutivo del Centro Islámico local y figura de confianza para Mamdani, intervino con un discurso acompañando de líderes religiosos de diferentes comunidades, en el que instó al nuevo alcalde a priorizar el trabajo cercano con quienes enfrentan dificultades y a resistir la presión inherente al cargo.

De acuerdo con la información publicada por EFE, Mamdani no evitó referencias a las expectativas impuestas sobre su mandato. Aseguró que no alentará a la ciudadanía a moderar sus demandas y cuya frase fue contundente: “Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso”, y defendió el colectivismo como respuesta frente al “individualismo agreste”.

Tras anunciar los nombramientos iniciales de su gabinete —incluyendo al responsable de Transportes, Mike Flynn—, el alcalde declaró su intención de convocar a la prensa este mismo jueves pese a la festividad, para informar sobre sus primeras acciones de gobierno. Entre las prioridades enumeradas en la jornada sobresalen la reforma al sistema fiscal inmobiliario y la creación de un área específica para ocuparse de la salud mental, dos temáticas centrales en su propuesta de campaña y que, según precisó EFE, buscan responder a demandas sentidas de los sectores populares.

Durante la ceremonia también juraron otros dos cargos electos: el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor, Mark Levine, ambos con orientaciones demócratas. Levine, en su intervención, retomó las promesas de Mamdani sobre la crisis de vivienda y planteó el uso de facultades fiscales para promover la construcción de edificios asequibles frente a resistencias vecinales. Asimismo, propuso dar nuevas garantías de protección a los inmigrantes de la ciudad ante operativos migratorios federales, en referencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) implementadas durante la administración de Donald Trump, y sobre las que el nuevo alcalde ha expresado una política de firmeza para sostener el estatus de “ciudad santuario” de Nueva York.

La toma de posesión de Mamdani culmina una ascendente trayectoria política, ya que en un año logró pasar de la relativa anonimidad como legislador estatal a la jefatura de la administración neoyorquina, tras imponerse primero en las primarias demócratas y luego en las elecciones locales, detalló EFE. El alcalde enfatizó: “el trabajo acaba de empezar”, reafirmando su orientación a buscar cambios a favor de la clase trabajadora.

El acto incluyó un recital poético a cargo de Cornelius Eady y una actuación musical de Lucy Dacus. La organización había previsto finalizar con una festividad comunitaria al aire libre, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron por la presencia de vientos especialmente fríos en la ciudad, situación que marcó el tono final de la jornada, según reportó EFE.