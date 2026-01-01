Los conciertos más esperados de 2026: Madrid se prepara para recibir a La Oreja de Van Gogh, Bad Bunny y Rosalía

El triple ‘sold out’ de La Oreja de Van Gogh en mayo, las fechas agotadas de Aitana en septiembre y el despliegue de Bad Bunny durante el verano confirman una alta demanda de entradas para los principales conciertos programados en Madrid en 2026. Según informó el medio, la ciudad propone una agenda diversa en la que convergen grandes figuras tanto nacionales como internacionales, consolidando así su posición como uno de los destinos de referencia para la música en vivo en Europa. La programación abarca desde pop y reguetón, hasta rock e indie, y reserva protagonismo para artistas de diferentes generaciones y estilos.

Tal como publicó la fuente, el año comenzará en enero, con un calendario encabezado por la canaria Valeria Castro, el día 3, Abraham Mateo el 11, Luz Casal el 17 y Eladio Carrión el 28, todos en el Movistar Arena. El mismo recinto acogerá el cierre de mes, con Sen Senra el 30 y Delaossa el 31. Entre los conciertos de mayor demanda, destacan los de Sexy Zebras, el 24, así como Yandel, que se presentará con doble función los días 25 y 26, estos últimos ya sin localidades disponibles. Además, André Rieu junto a la orquesta Johann Strauss ofrecerán su espectáculo el 29 de enero en el mismo escenario.

En febrero, el Movistar Arena seguirá concentrando citas relevantes: Danny Ocean presentará dos conciertos los días 4 y 5, mientras que MVRK actuará el 6 y Celtas Cortos celebrará sus cuatro décadas sobre los escenarios el día 7. Nathy Peluso protagonizará la noche del 17 y Ralphie Choo se subirá al escenario el 20, seguido al día siguiente por Walls. El rapero Fernando Costa y Mikel Izal completan la programación del mes, el 27 y el 29 respectivamente. Paralelamente, el Palacio Vistalegre Arena reunirá a Lucho RK y La Pantera el 14 de febrero en su primera gira conjunta, ‘Fassilito Tour’, y a El Arrebato el 28.

Durante marzo se suman figuras internacionales como Juanes, quien abrirá el mes en el Movistar Arena, y Dei V el día 6. El 28 tendrá lugar la Noche de Cadena 100 y, el 29, el afamado compositor Hans Zimmer presentará sus icónicas bandas sonoras. El primer concierto de Rosalía en la capital está previsto para el 30 de marzo, también en el Movistar Arena. Viva Suecia agotó fechas el 7, mientras que Hijos de la Ruina, el trío conformado por Natos, Waor y Recycled J, hizo lo propio los días 13 y 14. Ese mes, el Palacio Vistalegre Arena contará con Xavibo el 21 y con Melody, referente de Eurovisión, el 28.

En abril, el protagonismo recae en artistas catalanas. Rosalía estará en Madrid el 1, 3 y 4, con localizaciones agotadas desde la preventa. Bad Gyal sumará tres fechas (11, 12 y 14), con las dos primeras ya sin boletos disponibles. Además, el público podrá ver a la italiana Laura Pausini el 6, a Louis Tomlinson de Inglaterra el 13 y al grupo australiano Rüfüs Du Sol el 26 de abril. También Los Delinqüentes animarán el Movistar Arena el 24, mientras que Luis Cortés y la banda 5 Seconds of Summer se presentarán en el Palacio Vistalegre Arena los días 18 y 30, respectivamente.

La programación continúa en mayo con la presencia de músicos consagrados. Eros Ramazzotti llegará el 4, Eric Clapton lo hará el 7, y Fito & Fitipaldis tocarán el 8 y 9 en el Movistar Arena. Pablo Alborán ofrecerá dos presentaciones de su gira ‘KM0’ los días 21 y 22, mientras que La Oreja de Van Gogh ha agotado entradas para sus presentaciones del 28, 29 y 31. Además, se espera la llegada de Bad Bunny con dos primeros conciertos en Madrid los días 30 y 31 en el Riyadh Air Metropolitano.

La temporada de verano estará dominada por Bad Bunny, quien según consignó la fuente, suma ocho shows en el Riyadh Air Metropolitano durante junio: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15, todos correspondientes a su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’. Mientras tanto, el Palacio Vistalegre Arena recibirá a Conan Gray el 6 y a OneRepublic el 20. Ludovico Einaudi, compositor y pianista italiano, tocará en el Movistar Arena el 15 de junio, y en el Auditorio Miguel Ríos Rivas la banda estadounidense Linkin Park ofrecerá conciertos los días 23 y 24.

El mes de julio reunirá estilos diversos: OT 2025 actuará el día 3 en el Movistar Arena, seguido de Kany García el 5, Grupo Frontera el 9 y Chayanne con su tour ‘Bailemos otra vez’ el 12. Mientras tanto, el Riyadh Air Metropolitano contará con la presencia de Rels B el 4 de julio. Entre el 8 y el 11 de julio, el festival Mad Cool se desarrollará en el recinto Iberdrola Music y presentará actuaciones de artistas globales como Lorde, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots y Halsey.

La oferta musical en agosto se verá limitada al paso de The Weeknd por Madrid. El cantante canadiense realizará tres conciertos, los días 28, 29 y 30, en el Riyadh Air Metropolitano con su tour ‘After Hours Til Dawn’.

En septiembre, el Movistar Arena albergará la gira ‘Gigante’ de Leiva con cuatro presentaciones (8, 9, 29 y 30) y los conciertos de Aitana, correspondiente a ‘Cuarto azul’, que también agotó entradas en todas las fechas previstas (11, 12, 14 y 15). Se suman en ese mes Kaze, el 18; Antonio Orozco el 19; Iván Ferreiro el 20; La Oreja de Van Gogh los días 22 y 23; Soda Stereo el 24; y Jorge Drexler el 26. Mientras tanto, el Palacio Vistalegre Arena añadirá al cartel a Transvision Vamp, emblemática banda británica de rock alternativo.

La llegada del otoño mantiene la intensidad en la agenda cultural madrileña con Dani Fernández, quien agotó las localidades para sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena (9, 16, 17 y 23 de octubre), y Morat, grupo colombiano, que hará lo propio los días 27, 28, 30 y 31. En el mismo recinto actuarán Guitarricadelafuente el 2 y Galván Real el 10. El Palacio Vistalegre Arena programó a Tokio Hotel para el 23 y a la banda cordobesa Medina Azahara el 21, quienes presentarán su gira de despedida ‘Todo tiene su fin’.

En noviembre, el protagonismo recaerá en AGZ (Agorazein), con todas las entradas vendidas para sus conciertos del 15 y 16, además de las actuaciones de La Plazuela el 27 y Víctor Manuel el 29, todas en el Movistar Arena.

Los últimos días del año cerrarán la programación con una serie de conciertos marcados por la presencia de históricos de la música en español. La banda Hombres G agotó ya las entradas para sus presentaciones del 11 y 12 de diciembre en el marco de su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’. Completan el calendario Jeanette, el 14 con su tour ‘50 aniversario’; Raphael el 19; Melendi el 22; Taburete el 26; y Amaral el 28 con 'Dolce Vita'. Finalmente, el 30 de diciembre, La Oreja de Van Gogh pondrá el broche con su tour ‘Tantas cosas que contar’.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la concentración de propuestas de distintos orígenes y géneros ha impulsado una demanda sostenida, reflejada en el temprano agotamiento de entradas para varias fechas clave. Los recintos más emblemáticos de la ciudad, como el Movistar Arena, Palacio Vistalegre Arena, Riyadh Air Metropolitano, Auditorio Miguel Ríos Rivas e Iberdrola Music, cumplen un papel central en la acogida de estos eventos, lo que refuerza el papel de Madrid como capital cultural europea, con una agenda que, según reportó la fuente, ofrece opciones para públicos diversos durante todo el año.