Las tarifas de telecos, la electricidad y los sellos, principales subidas en 2026

El encarecimiento de los envíos postales se refleja en el aumento del precio del paquete internacional de menos de cinco kilogramos, que llega a 50,7 euros en 2026, lo que representa una subida del 7,42% para destinos incluidos Alemania, Francia y Reino Unido, según cifras del sector recogidas por distintos organismos. Al mismo tiempo, el nuevo año se inicia con incrementos en las tarifas de servicios esenciales como telecomunicaciones, electricidad y sellos, mientras el Ejecutivo mantiene algunos descuentos en transporte y reduce peajes ligados al gas, tal como detalló el medio de comunicación oficial.

El medio informó que las tarifas de principales compañías de telecomunicaciones presentan subidas que afectan especialmente a los paquetes convergentes –aquellos que agrupan servicios de móvil, fijo, internet y televisión– de Movistar, Vodafone, Orange y Avatel. Movistar aplicará un ajuste en torno al 4% desde el 13 de enero, lo que implica normalmente un alza de tres euros mensuales y un máximo de cinco euros. Vodafone desvincula este incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y define una subida media del 3,9% para sus paquetes convergentes a partir del 8 de enero, lo que equivale a 2,5 euros adicionales al mes y, en algunos casos, seis euros más. Orange anuncia que sus tarifas convergentes aumentarán un 3,8% promedio desde el 12 de enero, lo que suma uno a seis euros cada mes, dependiendo del servicio contratado. Digi, en contraste, mantiene sus precios estables y afirma que lleva 17 años sin elevar tarifas en el mercado español. Por su parte, Avatel sube sus tarifas un 3,1% a partir del 1 de febrero. Tanto Movistar, Vodafone como Orange atribuyen la subida al coste creciente de derechos de proveedores de contenidos como Netflix y Disney+, plataformas con las que Digi no mantiene acuerdos.

Las modificaciones en el sector eléctrico también marcan el inicio de 2026. Según publicó la fuente oficial, los costes fijos del sistema eléctrico establecidos por el Gobierno se incrementan algo más del 10% frente a los valores de 2025. A la vez, los peajes eléctricos, definidos por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), presentan una subida media del 0,5%. Entre los distintos perfiles de usuario, los consumidores domésticos (tarifa 2.0 TD) ven rebajados sus peajes en un 1,3%, y las industrias (6.3 TD) observan una disminución del 4,1%. Las demás categorías muestran subidas: 3.0 TD en 0,7%, 6.1 TD en 2,5%, 6.2 TD en 4,6% y 6.4 TD en 10,2%, debido al peso de la retribución de la red de transporte en los costes. No obstante, el Gobierno prevé que las facturas finales de consumidores eléctricos disminuirán entre un 4% y un 10%, información que proviene del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que vincula este descenso a reformas en los costes regulados y a la evolución del precio de la energía para el próximo ejercicio. Así, para los hogares acogidos a la tarifa regulada PVPC, se estima una rebaja del 4,66%, mientras que para pequeñas empresas (tarifa 3.0 TD) la caída alcanza el 4,95%, para la industria (tarifas 6.xTD) llega al 8,55% y para electrointensivos alcanza el 9,91%. Estos porcentajes surgen de la combinación entre peajes y cargos regulados y las proyecciones de precios futuros recogidas por el OMIP.

En materia de gas natural, la información aportada da cuenta de una reducción de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para los contratos individuales sin impuestos, con una bajada media del 8,7% válida desde el primer día de 2026 respecto al trimestre anterior. Esta disminución está ligada principalmente a la menor cotización de la materia prima, aún considerando el gas estacional propio de la revisión invernal. El abaratamiento de la TUR vecinal oscila entre el 5,7% y el 8,7%.

El Gobierno adopta nuevas medidas de apoyo al transporte público. Tal como consignó el medio, se prorrogan los descuentos vigentes desde 2022 en los títulos de transporte. A diferencia de ejercicios anteriores, en 2026 ni las comunidades autónomas ni los municipios tendrán que aportar un 20% adicional, de modo que el descuento mínimo se asegura al 20% financiado íntegramente por el Estado. A partir del 19 de enero, se pone a disposición el nuevo abono único de 60 euros, con tarifa reducida de 30 euros para personas de hasta 26 años, válido para todos los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia de Renfe y para el transporte interurbano por autobús. Dicho abono no sustituye las modalidades ya vigentes, que seguirán funcionando, como el abono mensual de 20 euros para Cercanías y los distintos bonos autonómicos, locales y de 10 viajes. Respecto a los peajes de autopistas, la fuente oficial señala que los tramos gestionados por concesión estatal incrementan sus precios entre el 3,64% y el 4,68% a partir del inicio de 2026, dependiendo de cada concesión.

El alza en los servicios postales estatales destaca en el detalle de tarifas que reporta el medio. El envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos se sitúa en 0,96 euros, un aumento de siete céntimos sobre el costo anterior. El texto recuerda una serie de subidas acumuladas desde 2015, cuando una carta de idéntico peso costaba 0,42 euros, reflejando un crecimiento sostenido año tras año. Las cartas certificadas nacionales menores a 20 gramos alcanzan los 5,74 euros, una subida del 8,51%. La carta ordinaria internacional de hasta 20 gramos (sólo destinada a destinos europeos incluidos Groenlandia) se eleva a 2 euros, lo que representa un 8,11% adicional, en tanto que la carta certificada internacional de hasta 20 gramos asciende a 7,15 euros, un 5,15% más que el año previo.

Por lo que concierne a paquetes nacionales, el de menos de un kilogramo pasa a costar 17,09 euros, un incremento del 5,49%, y para los que superan los 20 kilogramos la tarifa asciende a 48,11 euros, un alza del 5,5%. En los envíos internacionales, el paquete de menos de cinco kilogramos citado al inicio, registra un costo de 50,7 euros si se destina a países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza, Reino Unido y otros del área, lo que supone la expansión de tarifas más elevadas a un número importante de destinos en la región.

De acuerdo con los datos sectoriales, estos ajustes generalizados impactan directamente en la economía de hogares y empresas, dada la relevancia de los servicios básicos alcanzados por las subidas, a excepción de las reducciones observadas en el precio final del gas y, previsiblemente, en el recibo de la luz para consumidores particulares y pymes. El aumento de tarifas en telecomunicaciones responde, según las operadoras, a la presión de costes derivados de la adquisición de contenidos audiovisuales, fenómeno que afecta principalmente a operadores con acuerdos con plataformas de streaming internacionales. A pesar de estos incrementos, la prórroga de descuentos y la introducción del nuevo abono único contribuyen a aliviar el gasto de determinados usuarios frecuentes del transporte público estatal y autonómico.

El reporte refleja así un panorama de inicio de año con tendencia general a la subida en los servicios esenciales, combinada con algunas rebajas parciales y una continuidad en las políticas estatales de apoyo al transporte y de ajuste de peajes y costes energéticos.