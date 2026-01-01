Las autoridades sirias frustran "un peligroso complot terrorista" durante las celebraciones de Año Nuevo

El Ministerio del Interior de Siria señaló que un agente de las fuerzas de seguridad murió y otros dos resultaron heridos tras intentar detener a un individuo acusado de pertenecer al grupo Estado Islámico en un puesto de control en Alepo, acción que desencadenó un enfrentamiento armado y la posterior detonación de un artefacto explosivo por parte del sospechoso. Además de este incidente, las autoridades lograron impedir que se cometieran ataques suicidas contra iglesias durante las celebraciones de Año Nuevo, objetivo que había sido señalado como la principal amenaza según información recibida por los organismos de seguridad.

Según informó el canal oficial de Telegram del Ministerio del Interior sirio, tras obtener reportes sobre la intención de integrantes de Estado Islámico de ejecutar atentados contra templos cristianos en Alepo, se estableció un operativo de seguridad que incluyó un refuerzo sustancial en la vigilancia de las iglesias, la instalación de puestos de control en los accesos estratégicos y el despliegue de patrullas tanto fijas como móviles en distintos sectores de la ciudad. Estas acciones buscaron garantizar la seguridad de la población civil y mitigar los riesgos durante los festejos por el inicio del año.

Tal como publicó la agencia encargada de la seguridad interna siria, la serie de medidas preventivas adoptadas también se extendió al monitoreo de personas y vehículos sospechosos en distintos puntos, lo que derivó en la localización y posterior enfrentamiento con quien fue posteriormente identificado como miembro de Estado Islámico. Durante el intento de identificación del sospechoso en un punto de control, el hombre abrió fuego contra los agentes, causando la muerte inmediata de uno de ellos y heridas a otros dos. Después, el agresor activó un explosivo que llevaba consigo, según detalló el Ministerio del Interior en su comunicado.

La información oficial recopilada por los medios estatales hace énfasis en la actuación de los cuerpos de seguridad, a quienes se atribuye el haber evitado que se perpetraran atentados de mayor envergadura durante una fecha en la que gran número de fieles acudía a los lugares de culto. Las autoridades sirias aseguraron que el operativo montado permitió "frustrar un peligroso complot terrorista que buscaba atentar contra la vida de civiles inocentes durante las celebraciones de Año Nuevo", tal como consignó el comunicado emitido el jueves.

A partir del incidente, el Ministerio del Interior trasladó sus expresiones de condolencia a los familiares del agente fallecido. El comunicado también resalta la actitud de quienes participaron en la operación, señalando que el compromiso y la determinación del personal de seguridad representaron un elemento central para impedir que las intenciones de los atacantes se concretaran en víctimas civiles. Según publicó la propia cartera de seguridad, las fuerzas encargadas de la protección ciudadana mantendrán medidas extraordinarias de vigilancia en la ciudad, especialmente en los espacios religiosos, mientras continúe la amenaza del extremismo yihadista en la región.

Las autoridades de transición de Siria informaron que continúan recabando datos para esclarecer la posible existencia de más involucrados o células asociadas al plan frustrado, e insistieron en que los dispositivos de seguridad seguirán desplegados para actuar ante cualquier nuevo intento de atentado. Según consignó el Ministerio del Interior en su espacio de difusión, el operativo estuvo coordinado con diversas agencias del gobierno que siguen monitorizando los movimientos de grupos extremistas en distintos puntos del país.

El medio oficial concluyó que la vigilancia en Alepo permanecerá reforzada hasta que se descarte cualquier indicio de riesgo adicional y se logren esclarecer los detalles del complot atribuido a Estado Islámico.