La primera bebé andaluza de 2026 se llama Cloe y nació a medianoche en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Dafne nació a las 0:32 en el Hospital Universitario de Jerez, convirtiéndose en la primera bebé gaditana del 2026, de acuerdo con la información de la Junta de Andalucía recogida en diversos comunicados sobre los primeros nacimientos del año en la región. Este hecho, junto a otros alumbramientos ocurridos durante las primeras horas del 1 de enero, ha sido destacado por la Junta, que detalló los nombres, horarios y características de los primeros recién nacidos en cada provincia andaluza, centrándose en Cloe, quien se convirtió en la primera bebé andaluza del año tras llegar al mundo poco después de la medianoche en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Según publicó la Junta de Andalucía, Cloe nació apenas pasados unos minutos de las 0:00 en el centro hospitalario público mencionado, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Se trata de la primogénita de María José y Francisco Javier, una pareja residente en la capital onubense. La recién nacida pesó 3.250 gramos y midió 49 centímetros. La Junta detalló que este nacimiento abrió la secuencia de alumbramientos destacados en la comunidad durante la madrugada del primer día del año.

El medio oficial andaluz precisó que en Almería el primer nacimiento correspondió a David, primer hijo del matrimonio formado por David y Marisol. Este bebé llegó al mundo a las 2:26 en el Materno Infantil Princesa Leonor, del Hospital Universitario Torrecárdenas. Las cifras facilitadas indican que David pesó 2.900 gramos y midió 49 centímetros en el momento de su nacimiento.

En Cádiz, la primera recién nacida del año, Dafne, hija de Judith y Ezequiel y hermana de Fernando, de cuatro años, nació en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Su llegada se produjo a las 0:32, con un peso de 3.980 gramos y una talla de 53,5 centímetros, según reportó la Consejería de Sanidad en el mismo comunicado de prensa.

Córdoba registró el nacimiento de Elena, la primera bebé del año en la provincia, a la 1:24 en el Hospital Universitario Reina Sofía. Aportando detalles familiares, la Junta expuso que los padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, seis y cuatro años. Elena es la cuarta hija de la familia, además de ser la primera niña. Nació con un peso de 2.850 gramos y una estatura de 48 centímetros.

En Granada, Juan fue el primer bebé del año, según comunicó la Junta de Andalucía. Nació a las 3:36 en el Hospital de Guadix, hijo de Jennifer y Ricardo. El niño pesó 3.200 gramos y midió 51 centímetros y cuenta con dos hermanas y un hermano.

El primer alumbramiento del 2026 en Jaén correspondió a un niño de nombre Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio. Según la Consejería de Sanidad, Mateo nació en el Hospital Universitario de Jaén a las 2:03, con un peso de 3.390 gramos y una longitud de 50 centímetros, siendo recibido por dos hermanos en casa.

Málaga registró a Sofía como la primera niña nacida en el año 2026 en esa provincia. Se trata de la hija de Carlota y Daniel, nacida a las 0:37 en el Hospital Universitario Costa del Sol. En el comunicado oficial, se detalló que pesó 2.560 gramos y midió 47 centímetros, siendo la primera hija del matrimonio.

En cuanto a Sevilla, Noa fue la primera bebé que vino al mundo en la provincia durante 2026. Hija de Ana y Juan Antonio, y con tres hermanos mayores, Noa nació en un parto rápido en el Hospital Universitario Virgen Macarena a las 4:50. Su peso fue de 3.240 gramos, según la Junta de Andalucía.

El balance de nacimientos en los hospitales públicos andaluces hasta el 30 de noviembre de 2025 muestra la magnitud de la actividad en la sanidad pública: se atendieron 36.562 partos, que incluyen tanto nacimientos por vía vaginal como por cesárea. Según consignó la Junta de Andalucía, el total de partos registrados durante 2024 fue de 48.045, cifra algo inferior a los 48.558 partos del año anterior.

Desglosando por provincias, el medio oficial comunicó que entre enero y noviembre de 2025, Almería contabilizó 4.401 partos; Cádiz, 5.106; Córdoba, 3.053; Granada, 4.914; Huelva, 2.464; Jaén, 2.705; Málaga, 6.646 y Sevilla, 7.273.

Estos datos se ampliaron para el conjunto de 2024. Así, Almería sumó 5.949 partos durante ese año; Cádiz, 6.827; Córdoba, 3.775; Granada, 6.333; Huelva, 3.217; Jaén, 3.742; Málaga, 8.589 y Sevilla, 9.613, según el detalle proporcionado en el balance anual.

De acuerdo con los informes difundidos por la Junta, la atención a los nacimientos en los hospitales públicos de Andalucía representa una de las actividades vitales en el sistema sanitario regional, abarcando maternidades de todas las provincias y mostrando variaciones tanto en el número total por territorio como en las características de los primeros recién nacidos de cada año.