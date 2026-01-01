Julio Cuesta, comisario del centenario de Expo Iberoamericana:"En 2026 salimos de Sevilla, damos el salto internacional"

Las tareas de digitalización de archivos históricos sobre la Exposición Iberoamericana de 1929, emprendidas este año, buscan reunir por primera vez toda la documentación relevante sobre el evento y crear así una base sólida para la proyección internacional del centenario. Según informó Europa Press, el comisario del centenario, Julio Cuesta, enfatizó que una vez consolidados los objetivos internos en 2025, la celebración prevé dar un salto significativo en 2026, extendiendo sus actividades más allá de Sevilla y convocando a los países que formaron parte del encuentro original.

De acuerdo con lo explicado por Cuesta a Europa Press, el próximo año representa el cierre de una etapa centrada en el trabajo organizativo local y la apertura hacia una dimensión internacional. Cuesta detalló que la iniciativa central para 2026 será la convocatoria de la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición de 1929, quienes recibirán una presentación exhaustiva del proyecto con el objetivo de fomentar su implicación directa en la conmemoración. La intención es trasladar la celebración a otras ciudades, con la realización de actividades en Barcelona, capitales provinciales aledañas y con una estrategia provincial que rebase el ámbito sevillano.

En el balance de su primer año al frente del comisionado del centenario, Cuesta calificó la gestión como muy positiva, informando a Europa Press que la mayoría de los objetivos para 2025 se han alcanzado según lo previsto. Aunque reconoció pequeñas incidencias, como el leve retraso en la puesta en marcha de la página web —esperada para enero—, resaltó la presentación y aprobación del Plan Estratégico en marzo como la base del trabajo realizado.

Entre los logros principales, el comisario destacó la elaboración de un calendario de efemérides resultado del análisis de la Expo de 1929 y el contexto sevillano de la época. El calendario pretende poner de relieve el desarrollo arquitectónico, urbanístico, empresarial y artístico de Sevilla en el primer tercio del siglo XX, siendo la Expo del 29 el reflejo de una etapa de intensa actividad e innovación local.

Europa Press reportó que otra línea prioritaria de trabajo ha sido la obtención de apoyo institucional. Cuesta aseguró que se han gestionado aproximadamente cincuenta convenios de colaboración, de los cuales entre quince y dieciséis ya cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento y comenzarán a formalizarse a partir de enero. A través de estos acuerdos, la organización busca asegurar la inclusión y participación de todas las instituciones locales en las actividades de conmemoración, evitando que algún actor relevante quede excluido.

La digitalización figura como uno de los objetivos distintivos para 2026, según destacó Europa Press. El archivo digital de la Exposición Iberoamericana de 1929 ofrecerá acceso a documentos y materiales históricos antes dispersos, permitiendo ampliar el conocimiento sobre el evento original y fortalecer la dimensión internacional del centenario.

La internacionalización de la conmemoración supondrá reforzar la vinculación con Iberoamérica. Cuesta subrayó que la inminente convocatoria de la conferencia de embajadores, prevista para 2026, permitirá involucrar activamente a los 19 países participantes en la exposición original, muchos de los cuales aún conservan sus pabellones como testimonio de aquella colaboración. Además, expresó la necesidad de integrar a estados que entonces no dispusieron de edificios propios, como Angola, junto a otros como Brasil y Portugal, que sí estuvieron presentes.

Un aspecto señalado por Cuesta es la importancia del tejido social local en el entorno de la conmemoración. Ha identificado la colaboración con los barrios nacidos en torno a la Expo de 1929 como una de las vías para dotar de sentido a las actividades, proponiendo acuerdos que permitan recoger y poner en valor las experiencias y propuestas vecinales.

En el desarrollo de su labor, Cuesta expresó a Europa Press haber contado con el respaldo tanto del Ayuntamiento como de la Cámara de Comercio, destacando la ausencia de desacuerdos relevantes en la aplicación del plan estratégico. Con la consolidación organizativa e institucional lograda en 2025, la agenda para 2026 prioriza la internacionalización, la apertura cultural y el establecimiento de vínculos más estrechos con la comunidad iberoamericana y el tejido social local e institucional.