Joaquín Prat y Alexia Pla comparten la noticia más feliz de este año... esperan su primer hijo

Las palabras “Todo en un latido” acompañaron una imagen publicada en redes sociales donde Joaquín Prat y Alexia Pla aparecen abrazados y lucen gorras con las inscripciones ‘mom’ y ‘dad’. Con esta dedicatoria, la pareja comunicó públicamente que esperan el nacimiento de su primer hijo en común en 2026, una noticia que rápidamente generó numerosas reacciones y mensajes de felicitación. Según detalló el medio ¡Hola!, la pareja atraviesa un momento personal de estabilidad y alegría, lo que motivó a compartir este acontecimiento de forma abierta ante su audiencia digital, pese a la habitual discreción del periodista.

De acuerdo con ¡Hola!, Joaquín Prat concluyó 2025 experimentando uno de los periodos de mayor satisfacción en cuanto a su vida personal. El periodista, reconocido por mantener un perfil reservado sobre su intimidad, optó esta vez por emplear sus redes sociales para anunciar que volverá a ser padre. En la publicación, la pareja decidió confirmar el embarazo y mostrar cómo su relación se consolida. Tanto amigos cercanos como seguidores respondieron de inmediato con expresiones de afecto y enhorabuena.

El anuncio evidenció el apoyo y cariño de figuras públicas y amistades del entorno de la pareja. El conductor Jesús Vázquez expresó en la publicación su felicitación escribiendo “Enhorabuena parejón”, mientras que Adriana Abenina sumó su alegría con el comentario “Qué Navidad tan bonita! ENHORABUENA!!!”. Otros rostros conocidos, como Mar Flores y Patricia Pérez, también participaron en la cadena de mensajes donde se multiplicaron los buenos deseos. La repercusión de la noticia alcanzó a numerosos seguidores, quienes inundaron el perfil de la pareja con muestras de afecto y alegría ante la próxima llegada del bebé.

Según consignó ¡Hola!, este nuevo integrante será el primer hijo para Alexia Pla y el segundo para Joaquín Prat, quien ya es padre de Joaquín Prat Bravo, fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo. El periodista contrajo matrimonio con Bravo, de quien se separó en 2021 en un proceso de divorcio definitivo reportado por el mismo medio. La noticia de la nueva paternidad de Prat marca una etapa significativa en su vida familiar y personal, agregando un capítulo relevante a su experiencia paternal.

¡Hola! describió que la relación entre Prat y Alexia Pla ha mostrado signos de crecimiento y consolidación durante el año reciente. Tras declarar públicamente su vínculo, la pareja mantuvo la reserva en su día a día, optando por dar a conocer los aspectos más íntimos de su vida solo en ocasiones especiales. La llegada de un hijo refiere, según la cobertura de ¡Hola!, a un ciclo de fortalecimiento y compromiso en la pareja, quienes optaron por compartir la noticia con una imagen representativa de la nueva etapa que están por iniciar como familia.

En las redes sociales, la publicación de Prat y Pla sirvió como punto de encuentro para seguidores y amigos, quienes enviaron múltiples manifestaciones de felicitaciones y afecto. Las reacciones incluyeron tanto mensajes personales como comentarios públicos por parte de figuras del espectáculo y del periodismo, demostrando el alcance e influencia del periodista en diferentes círculos sociales.

El medio ¡Hola! subrayó que el anuncio fue realizado en un momento especialmente significativo, ya que coincidió con el cierre de 2025 y la transición hacia un nuevo año. La pareja comunicó su noticia poco después de concluir un año en el que lograron mantener la estabilidad y fortalecer su proyecto común. La decisión de compartir abiertamente la espera de su primer hijo en conjunto ratificó la firmeza con la que encaran la vida en común y el deseo de celebrar los avances familiares junto a sus allegados y comunidad digital.

La reacción pública ante la noticia reflejó el aprecio y la buena disposición que rodea tanto a Joaquín Prat como a Alexia Pla en el entorno social y mediático. Los mensajes de celebridades y compañeros de profesión destacaron la satisfacción generada por el anuncio y evidenciaron la expectativa positiva ante el nacimiento del nuevo integrante previsto para 2026. Según publicó ¡Hola!, la familia Prat-Pla aguarda ahora la llegada de un nuevo miembro, en un contexto de alegría reflejado en la amplia repercusión registrada en medios, plataformas y redes sociales.