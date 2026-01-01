Isidre Esteve: "Ser optimista viene de fábrica, hago lo que me gusta y me siento afortunado"

La preparación física constituye un componente fundamental en la carrera de Isidre Esteve, quien afrontará el Rally Dakar 2026 siguiendo una rutina adaptada particularmente desde el accidente que lo dejó en silla de ruedas en 2007. Según la información publicada por Europa Press, el piloto catalán, de 53 años, resalta la importancia que tiene el cuidado y la atención personalizada en su entrenamiento, contando con el respaldo constante de su entrenadora y pareja, Lidia Guerrero. Esteve comenta que su preparación requiere especial atención para evitar sobrecargas, ya que el 80% de su cuerpo permanece insensible debido a la lesión medular.

El medio Europa Press detalló que Esteve se encuentra a pocos días de iniciar su participación número 21 en el Dakar, con diez ediciones en moto y otras diez en coches, y plantea su abordaje de la competencia desde una perspectiva de confianza y entusiasmo. El piloto subraya que el optimismo le resulta inherente y lo considera esencial para su rendimiento y bienestar. “Ser optimista viene de fábrica, es una forma de ser a nivel personal. Hago lo que me gusta y me siento afortunado”, compartió Esteve en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que disfruta tanto del proceso de preparación como de la ejecución misma en carrera.

La motivación de Esteve se sostiene en la solidez del proyecto que lidera junto a Toyota y Repsol. Según reportó Europa Press, el equipo lleva más de cuatro años construyendo una estructura competitiva que, en palabras del piloto, le permite llegar con más tranquilidad y profesionalismo, aunque sin restar intensidad a la preparación. La experiencia acumulada en dos décadas de competición le otorga capacidad para gestionar mejor los momentos previos, adaptando su metodología en busca de maximizar el disfrute y la concentración antes de la prueba.

La labor de equipo adquiere una relevancia especial en los planteamientos del piloto. Tal como informó Europa Press, Esteve considera fundamental rodearse de profesionales comprometidos, y resalta el ambiente positivo y la cohesión como elementos que incrementan las posibilidades de éxito en la alta competición. Sostiene que el disfrute colectivo del proceso y la preparación condicionan el resultado tanto como lo hace la propia destreza técnica de los involucrados.

Europa Press indicó que en esta edición de 2026, Esteve pilotará el vehículo que describe como el más avanzado de su carrera, una evolución tecnológica significativa respecto a ediciones pasadas. Explica que la transición del motor V8 atmosférico al V6 biturbo proporcionó notorias diferencias en respuesta y tracción, sumándose a un diseño más ancho y un sistema de suspensión renovado. El piloto catalán considera que estas mejoras potencian la confianza en el rendimiento del coche y contagian entusiasmo a todo el equipo ante una prueba que se prevé extensa y exigente.

El medio recoge la reflexión del propio Esteve sobre la transformación que ha vivido el Dakar en estos años, tanto en la organización y las normas de seguridad, como en el desarrollo tecnológico de los vehículos. Relata que la prueba ha pasado de celebrarse bajo condiciones menos predecibles a convertirse en una competición “hipercontrolada”, donde la gestión de riesgos y la fiabilidad mecánica cobran gran importancia. El carácter competitivo de la prueba, según expone Esteve a Europa Press, se ha incrementado notablemente por la presencia de más marcas, equipos con hasta seis pilotos y una dinámica de múltiples objetivos que incluyen la clasificación del piloto, la posición de los constructores y, por supuesto, la victoria final.

Esteve destaca que el Rally Dakar de 2026 se distinguirá por incluir más kilómetros cronometrados que ninguna edición anterior, con etapas que superarán los 500 kilómetros. Una parte destacada de la carrera incluirá un recorrido cien por cien de arena, antes de la etapa de descanso, calificada por el director David Castera como especialmente difícil. En opinión del piloto, cada vez la prueba depende más de detalles minuciosos que pueden marcar la diferencia en la clasificación final.

Sobre sus expectativas, Esteve puntualiza para Europa Press que ya no se trata de finalizar el rally, objetivo que priorizó en sus primeras participaciones en moto y coche, sino de ser más competitivo en cada nueva edición. Recordó que desde el cuarto año de competición en moto, cuando alcanzó esa posición general con un equipo privado, su objetivo personal pasó a centrarse en la posibilidad de ganar, aunque experiencias posteriores le enseñaron la volatilidad inherente al Dakar, con abandonos por lesiones y averías mecánicas.

En la actualidad, Esteve sitúa sus expectativas entre la décima y la vigésima posición, señalando que los cinco primeros lugares resultan inalcanzables dadas las crecientes exigencias técnicas y el elevado número de competidores oficiales. Europa Press recoge su análisis sobre la importancia de mantener el coche en perfecto estado para garantizar la regularidad, lo cual se traduce en una mejor posición al término de la competición.

El ilerdense advierte que, pese al alto nivel de competencia, su equipo cuenta con la experiencia y el equipamiento necesarios para luchar por posiciones destacadas, aunque reitera que la obsesión por el resultado no figura entre sus prioridades. “¿Obsesión? Cero; ¿tranquilidad? Toda; ¿ganas de correr? Muchas”, resume Esteve, al reconocer la apertura y la abundancia de rivales de primer nivel en la parrilla.

Un elemento que Esteve valora especialmente en esta etapa de su carrera es el avance en materia de sostenibilidad dentro de la competición. Según recoge Europa Press, el piloto subraya la relevancia que tienen los combustibles renovables, que actualmente representan el 70% en los vehículos del equipo Repsol Toyota. Para Esteve, este compromiso le permite contribuir no solo en el plano deportivo, sino también en el impulso de prácticas más responsables en el mundo del motor, lo que describe como una vertiente muy motivadora de su actividad profesional.

El aprendizaje derivado de su vida personal y profesional ha llevado a Esteve a apreciar la importancia de compartir datos y avances con el equipo de ingenieros, lo cual considera esencial para acelerar la descarbonización del automovilismo. El medio Europa Press cita al piloto destacando la satisfacción que siente al formar parte de un proyecto con impacto directo en la reducción de emisiones, aspecto que percibe como un reto innovador en la alta competición.

Por último, Esteve recalca para Europa Press la incertidumbre y los desafíos logísticos que representa la edición 2026, en la que la carrera no cruzará determinadas áreas de Arabia Saudí, como el ‘Empty Quarter’, aunque afirma que esto no altera la esencia ni la dificultad del rally. El piloto muestra interés particular por la manera en que la organización implementará los sistemas de navegación, ya que considera que cualquier imprevisto puede influir decisivamente en el desarrollo de la prueba.

Así, la trayectoria de Isidre Esteve en el Dakar evidencia un proceso de adaptación permanente, donde la mentalidad, el trabajo de equipo y la incorporación de tecnologías limpias conforman los pilares que explican su longevidad y vigente competitividad en una de las pruebas más complejas del automovilismo internacional, según detalla Europa Press.