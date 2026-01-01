Experto analiza cómo la IA permitirá a los científicos "hacer más" si eligen las formas correctas de utilizarla

La colaboración entre la revista Science y la herramienta de inteligencia artificial 'DataSeer' permitió analizar el grado en que los autores de artículos científicos comparten los datos y el código subyacente en sus investigaciones. Según cifras citadas por el editor en jefe de la revista, Holden Thorp, entre 2021 y 2024 se publicaron 2.680 artículos científicos, de los cuales el 69% incluyó el intercambio de datos, lo que sugiere un avance en la apertura y transparencia de la ciencia. El medio Science explicó que estos resultados se consideran alentadores en el contexto del uso de la inteligencia artificial en los procesos editoriales.

De acuerdo con Science, Thorp, quien además es profesor en la Universidad George Washington, dedicó su primer editorial del año a examinar el papel de la inteligencia artificial en la producción y revisión del conocimiento científico. El texto detalla que la IA tiene el potencial de hacer más eficiente el trabajo de la comunidad científica, siempre que las revistas y los investigadores adopten formas de uso adecuadas y responsables. Science agregó que actualmente las publicaciones científicas han optado por emplear ciertas tecnologías apoyadas en IA para mejorar la gestión editorial y el cumplimiento de políticas, como la obligación de compartir datos y códigos asociados a los artículos.

El medio Science reportó que, a pesar de las ventajas detectadas en la aplicación de inteligencia artificial para identificar errores o elementos faltantes en los artículos, Holden Thorp subrayó la necesidad de mantener la supervisión y evaluación humanas sobre los informes producidos por estas herramientas automatizadas. Según el editorial, la labor humana resulta indispensable para valorar y contextualizar los hallazgos de la IA, ya que la revisión automatizada todavía requiere la participación activa de personas con experiencia y criterio científico.

Thorp argumentó en Science que, gracias al compromiso humano en el proceso editorial, las revistas científicas que pueden destinar más recursos personales a la revisión de artículos son menos vulnerables y contribuyen en menor medida a la proliferación de lo que denominó "basura de IA" en la literatura académica. No obstante, el propio Thorp advirtió en su comentario publicado que ningún sistema, ya sea completamente humano o apoyado en inteligencia artificial, resulta infalible para detectar todas las carencias posibles en los textos de investigación que se publican. De acuerdo con el análisis presentado en el editorial, el peligro de que la tecnología cause un deterioro en la calidad de las publicaciones refuerza la importancia de que los registros científicos sigan contando con el conocimiento, el juicio profesional y la experiencia acumulada de los especialistas humanos.

Science detalló, además, que la política de la revista relacionada con el uso de inteligencia artificial se orienta hacia la integración equilibrada de herramientas digitales y revisión profesional para garantizar la calidad y la confianza en los artículos publicados. El editorial de Thorp insistió en que la inteligencia artificial, manejada con buenas prácticas y estrategias claramente definidas, puede convertirse en un recurso útil para la comunidad científica, siempre que se complementen los algoritmos con el trabajo e interpretación humana.

La publicación indica que el debate sobre la combinación de inteligencia artificial y juicio experto se extiende a toda la comunidad editorial internacional. Science remarca que el avance de la automatización obliga a adoptar políticas que refuercen los controles tradicionales y eviten la pérdida de calidad académica. Thorp concluyó en su análisis publicado por Science que el desarrollo de la inteligencia artificial no elimina la necesidad de la intervención y la ética profesional de las personas responsables tanto de la producción como de la revisión del conocimiento científico.