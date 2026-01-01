Enzo Maresca deja el Chelsea tras un tenso final de año

La ausencia de Enzo Maresca en el video de felicitación de año nuevo que publicó el Chelsea para 2026 generó interrogantes en torno a su continuidad en el club. Según informó el medio, el Chelsea confirmó oficialmente que el técnico italiano deja su puesto tras una serie de desencuentros con la directiva y pese a los éxitos obtenidos, entre ellos la conquista de la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esta decisión se da cuando el club ocupa la quinta posición en la Premier League y todavía quedan objetivos pendientes en cuatro competiciones, incluida la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

De acuerdo con la nota oficial difundida este jueves, el Chelsea agradeció a Maresca su gestión: “Durante su etapa en el club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos su contribución”, según publicó la entidad inglesa. El comunicado añadió que, a pesar de esos triunfos históricos, tanto el entrenador como los dirigentes consideran que “un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de retomar la temporada”, decisión que la entidad anunció el primer día del nuevo año.

Según consignó la prensa inglesa, el Chelsea atravesaba una crisis de resultados durante las últimas semanas, con solo una victoria en los siete encuentros más recientes de la Premier League, situación que distanció al equipo de las primeras posiciones del campeonato. Por más que los resultados globales del italiano fueran positivos en su primera campaña al frente del equipo, los desacuerdos internos terminaron marcando el final de su etapa como estratega del club londinense.

El medio detalló que la relación de Maresca con los propietarios se había deteriorado de manera considerable en el último mes. Señaló además que el técnico, de 45 años, manifestó abiertamente su descontento con la falta de incorporaciones al plantel, llegando a describir recientemente sus “peores 48 horas” desde su llegada a Londres. Esta declaración reflejó las tensiones dentro de la entidad y la incomodidad del entrenador con el rumbo que estaban tomando las decisiones en la dirigencia deportiva.

El entrenador italiano tampoco asistió a la última rueda de prensa previa al anuncio de su salida, hecho que acentuó las especulaciones en torno a su futuro inmediato. Maresca expresó en reiteradas ocasiones sus desacuerdos con los propietarios, mientras el equipo buscaba recuperar regularidad en la Premier League y afrontaba simultáneamente las exigencias de otras competiciones.

De acuerdo con el balance expuesto en el comunicado oficial, los dos títulos obtenidos por Maresca constituirán “una parte importante de la historia reciente” de la entidad. El club insiste, no obstante, en la necesidad de tomar un nuevo rumbo ante los desafíos pendientes. Con la clasificación a la Champions League en disputa y otras tres competencias en juego, tanto la directiva como el técnico concluyeron que la campaña podía reencauzarse solo con un relevo en el banquillo.

El medio reportó que, a pesar de las diferencias, el club londinense reconoció la gestión del estratega italiano y sus aportes para alcanzar metas nunca antes logradas en la institución. De momento, el Chelsea no detalló quién asumirá el cargo en forma permanente ni los pasos a seguir en el proceso de transición.