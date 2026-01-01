El gobierno suspende a la selección de Gabón y sanciona a Aubameyang

La ministra de Deportes de Gabón, Simplice-Desire Mamboula, emitió un comunicado este jueves en el que justificó la decisión gubernamental de excluir a Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Olympique de Marsella, junto con Bruno Ecuele Manga, de la selección nacional masculina de fútbol. De acuerdo con lo detallado por Mamboula, ambos futbolistas quedaron apartados tras la reciente derrota del seleccionado gabonés frente a Costa de Marfil por 3-2, en un encuentro disputado el 31 de diciembre y correspondiente a la Copa África de Naciones. La ministra calificó como "vergonzosa" la actuación del combinado nacional y anunció la suspensión de toda la selección hasta nuevo aviso, así como la destitución del entrenador Thierry Mouyouma y del resto del cuerpo técnico, según publicó el comunicado oficial reproducido por varios medios.

El medio consignó que estas sanciones llegan a raíz de la mala campaña del equipo gabonés en el torneo continental, donde Gabón resultó última de su grupo tras caer derrotada no solo ante Costa de Marfil, sino también contra Camerún y Mozambique. La eliminación del torneo se selló incluso antes del último partido. Según destacó la ministra de Deportes, en el decisivo encuentro frente a Costa de Marfil, Gabón desperdició una ventaja de dos goles en la ciudad marroquí de Marrakech, lo que agravó el malestar de las autoridades deportivas.

El descenso del rendimiento de la selección, sumado a los resultados negativos acumulados en la etapa de grupos, motivó al gobierno a tomar medidas drásticas, según informó la propia ministra. "Dada la vergonzosa actuación de las panteras en la Copa África, el gobierno ha decidido disolver el cuerpo técnico, suspender a la selección nacional hasta nuevo aviso y excluir a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", afirmó Mamboula en la nota oficial reproducida por distintos medios.

De acuerdo con la información disponible, la exclusión de Aubameyang se produce a pesar de que el futbolista no disputó el último partido del torneo, ya que, según reportó la nota ministerial, el atacante debió regresar a Marsella por una lesión en el muslo. Aubameyang cuenta con una trayectoria internacional en clubes europeos, ya que anteriormente militó en el Arsenal, el Chelsea y el FC Barcelona. Su ausencia en el cierre de la fase de grupos fue confirmada por fuentes oficiales, quienes señalaron que el jugador se encontraba bajo tratamiento médico en Francia.

Por su parte, el entrenador Thierry Mouyouma fue cesado junto con todo su cuerpo técnico, tal como se anuncia en el comunicado. Según informaron fuentes del gobierno a medios nacionales, el proceso de reestructuración de la selección nacional será revisado posteriormente y no se han fijado plazos para el levantamiento de la suspensión al equipo.

La ministra Mamboula explicó que las sanciones buscan una reflexión y rectificación en la gestión deportiva tras una serie de resultados que, según señaló, no se corresponden con el apoyo brindado por las autoridades al seleccionado. Gabón, identificado futbolísticamente bajo el apodo de “las panteras”, cerró la primera ronda de Copa África sin sumar puntos, motivo por el que, según la titular de Deportes, se consideraron necesarias las medidas extraordinarias anunciadas en el comunicado oficial del jueves.

La decisión gubernamental implica no solo la suspensión temporal de cualquier actividad futbolística oficial de la selección mayor masculina, sino también la revisión del proyecto deportivo nacional en vistas a futuras competiciones. Según destacaron medios locales, este tipo de decisiones no tienen precedentes recientes de similar magnitud en el fútbol del país.

La eliminación del conjunto gabonés despertó críticas tanto por la forma en que se perdió la clasificación, al dejar escapar dos goles de ventaja ante Costa de Marfil, como por el desempeño general a lo largo de la fase de grupos, donde los dirigidos por Mouyouma no lograron imponerse en ninguno de los partidos disputados, reportó la prensa deportiva local. La medida de excluir a dos referentes de la plantilla y convocar una renovación integral en el cuerpo técnico marca un punto de inflexión para el deporte rey en Gabón, según consignaron distintos medios.

La nota oficial cierra con la reiteración de que la suspensión y las sanciones permanecerán vigentes hasta nueva orden y que nuevas decisiones respecto al rumbo del fútbol nacional se comunicarán conforme avance la revisión interna encabezada por el Ministerio de Deportes. El futuro de la selección nacional y de los jugadores afectados dependerá de los resultados de este proceso, confirmaron representantes ministeriales citados por la prensa.