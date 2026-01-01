El calendario deportivo de 2026: mucho más que el Mundial de fútbol

España finalizará 2026 con el Campeonato Europeo femenino de balonmano, un evento continental que se desarrollará en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa entre el 3 y el 20 de diciembre, y que pondrá el broche a un año marcado por una diversidad sin precedentes de torneos internacionales, según informó el medio El País. El año deportivo dará comienzo en enero con otra gran cita del balonmano, esta vez masculina: el Europeo se celebrará del 15 de enero al 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega, donde la selección española, conocida como los ‘Hispanos’, buscará destacar en el torneo desde el principio de un calendario repleto de eventos.

El periódico El País detalló que el primer mes de 2026 concentra numerosas competiciones de elite. Además de los Europeos de balonmano, enero albergará el Campeonato de Europa masculino de waterpolo, con la selección española en pos de revalidar su título en Belgrado, entre el 10 y el 25. Posteriormente, el turno corresponderá a las selecciones femeninas, que disputarán su torneo continental en Funchal, Portugal, a finales de ese mes, también con España como vigente campeona. Mientras tanto, la Copa África masculina de fútbol ya habrá revelado a su campeón el 15 de enero, alineando las celebraciones y títulos de este arranque anual.

El Europeo masculino de fútbol sala, que no logra aún ingresar al programa olímpico, centrará la atención desde el 21 de enero en Letonia, Lituania y Eslovenia. España, que suma siete títulos europeos, prepara su intento de recuperar el cetro una década después de su última conquista en este deporte de velocidad y habilidad técnica. Además, El País consignó que el cierre de este primer mes coincide con el inicio del Mundial de Clubes femenino de la FIFA, que celebra su histórica primera edición en Londres del 28 de enero al 1 de febrero. Entre los clubes en liza destacan ASFAR, Arsenal, Gotham y Corinthians, quienes competirán por un título que marcará un antes y un después en el fútbol femenino internacional.

Febrero será el mes de los Juegos Olímpicos de Invierno, programados del 6 al 22 en Milán-Cortina d'Ampezzo, y que reunirán a deportistas de invierno en diversas disciplinas de alto nivel. Según reportó El País, la agenda continuará en marzo con los Juegos Paralímpicos de Invierno, que ocuparán del 6 al 15. Ese mismo mes, en Torun (Polonia), tendrá lugar el Mundial de atletismo bajo techo durante el fin de semana del 20 de marzo, una cita inusual por celebrarse en tres años consecutivos, hecho inédito enlazado por la coyuntura internacional reciente.

En abril, el Campeonato Europeo de bádminton tendrá una sede especial para el público español, ya que la competición se disputará del 6 al 12 en Huelva. Esta elección representa una motivación añadida para la jugadora local Carolina Marín, según publicó El País, y devuelve la atención a una disciplina que enlazará su tercera edición seguida. Con el avance hacia el periodo estival, el mes de junio acogerá el Europeo de taekwondo en Núremberg (Alemania), aunque la notoriedad la acaparará el Mundial masculino de fútbol, programado para desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. La definición de las últimas selecciones clasificadas se producirá a finales de marzo, cuando se realicen los ‘playoffs’ previstos.

El fútbol femenino añadirá otro hito importante con la disputa de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes, pero otros deportes también contarán con citas relevantes en las siguientes semanas. El fin de julio orientará la atención hacia París, donde la natación europea tendrá nuevo campeonato, con España como país a seguir tras sus recientes actuaciones. Durante el mes de agosto, entre el 10 y el 16, se celebrará el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre en Birmingham, Reino Unido. La segunda mitad del mes de agosto verá la disputa de los Mundiales masculino y femenino de hockey sobre hierba en Países Bajos y Bélgica, ampliando la oferta deportiva de alto nivel en la etapa final del verano.

A lo largo de agosto y septiembre, el voleibol ocupará el foco europeo: primero con el Campeonato femenino, seguido por el masculino en septiembre. El País informó que el automovilismo ofrecerá una de las citas más destacadas para España, cuando del 11 al 13 de septiembre Madrid organice el Gran Premio de Fórmula 1 con el debut del circuito urbano conocido como ‘MADRING’. Este evento figura como uno de los principales atractivos dentro del calendario automovilístico internacional de 2026.

La última parte del año seguirá marcada por la variedad de disciplinas y escenarios. El hockey patines celebrará su campeonato mundial en Asunción, Paraguay, durante las dos primeras semanas de octubre. De acuerdo con El País, la temporada concluirá en diciembre con el regreso del balonmano femenino europeo al primer plano, cerrando así un ciclo de grandes emociones y participación internacional. El calendario deportivo brinda, de esta forma, un recorrido inédito donde se alternan competencias clásicas y estrenos, distintos deportes y una significativa presencia de selecciones españolas en la lucha por títulos continentales y mundiales.

El despliegue logístico y la alternancia de sedes reflejan la vocación de internacionalidad y la importancia de una agenda que incorpora campeonatos de disciplinas como natación, atletismo, taekwondo, bádminton, voleibol, hockey, automovilismo y fútbol sala. Tal como detalló El País, el año 2026 se distingue por la conjunción de acontecimientos que abarcan desde los tradicionales Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol, hasta innovaciones históricas como el arranque del Mundial de Clubes femenino de la FIFA. La variedad de escenarios, como el circuito urbano de Madrid, París, Huelva, Birmingham, Belgrado y Asunción, evidencia la expansión y evolución del calendario deportivo, ofreciendo alternativas para diferentes públicos y acentuando la relevancia de los equipos y atletas españoles a lo largo del ciclo anual.