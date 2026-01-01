El año del "sí, quiero": de Susanna Griso a Georgina Rodríguez y a Taylor Swift, los compromisos que han marcado 2025

Una de las tendencias más notorias en el ámbito del entretenimiento y el deporte en 2025 es el enfoque personalizado de las celebraciones de compromiso de figuras reconocidas, quienes han priorizado la intimidad y celebraciones filtradas por la naturaleza propia de cada relación. En este contexto, la consolidación de compromisos entre parejas de la esfera nacional e internacional ha captado tanto la atención de los medios como de los seguidores, evidenciando la preferencia por mostrar –con distinta medida de exposición– estos momentos clave de la vida personal. Según consignó el texto publicado, a lo largo de este año varias personalidades han oficializado su decisión de casarse, marcando un hito en la crónica social y redefiniendo tendencias en la forma en la que se anuncian y celebran estos acontecimientos en el entorno mediático actual.

De acuerdo con la información proporcionada, la presentadora Susanna Griso, referente en la televisión española, anunció su compromiso con Íñigo Afán de Ribera después de unos meses de relación. Ambos han optado por mantener un perfil bajo en lo referente a su vida privada; no obstante, Griso confirmó la noticia a pesar de su habitual reserva sobre cuestiones personales y laborales. El medio detalló que este anuncio subraya cómo, tras su separación de Carles Torras, la periodista ha formado una nueva pareja con la que da un nuevo paso en su vida sentimental.

Entre los compromisos con mayor componente de discreción figura el de Roxana Zurdo y el novillero Félix San Román. Esta pareja sostuvo casi dos años de relación antes de decidir comprometerse, encuentro ocurrido durante un viaje a Punta Cana. Según la fuente original, la propuesta tuvo lugar en una cena en la playa, con Félix optando por un anillo “muy ella”, de diseño sobrio, renunciando a la ostentación. La pareja ya contempla celebrar una boda en verano de 2027, inspirada en el mundo rural y los animales, lo que refleja la continuidad de un vínculo que Zurdo ha calificado como “amor para siempre”.

Tal como publicó la fuente, la modelo Nieves Álvarez y el empresario libanés Bill Saad se comprometieron en el Líbano, durante el viaje en el que asistían a una boda familiar del diseñador Elie Saab. El compromiso se produjo de manera espontánea en una capilla dedicada a San Charbel, sin joyas ni planificación, cuando Bill Saad preguntó directamente: “¿Quieres ser mi esposa?”. Álvarez necesitó unos segundos para procesar la propuesta antes de aceptarla y expresó que la respuesta fue afirmativa con ilusión y cariño. Si bien la pareja aún no ha fijado una fecha concreta, contemplan formalizar la unión en 2026, a la espera de cerrar detalles logísticos y personales.

El compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo representa uno de los anuncios de mayor impacto internacional durante 2025, como informó la fuente original. La relación, que inició en Madrid en 2016, ha atravesado diversas etapas y localizaciones, como Turín, Mánchester y ahora Riad, pruebas del carácter itinerante que ha tenido por la carrera del futbolista. El compromiso se concretó con la entrega de un anillo de diamantes con un valor de varios millones de euros, el cual Rodríguez mostró al hacer público el anuncio en redes sociales. Aunque la fecha de la boda aún se mantiene en discusión, el entorno de la pareja contempla una ceremonia de carácter íntimo en Madeira, estimada para celebrarse tras la conclusión del Mundial de fútbol de 2026.

Otra de las relaciones que ha concentrado la atención mediática en el ámbito global es la de Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Tras dos años de noviazgo, que se hizo público en el otoño de 2023 al dejarse ver juntos en encuentros deportivos y eventos sociales, la pareja comunicó el compromiso el 26 de agosto de 2025 a través de una publicación conjunta en Instagram. En la imagen, Travis Kelce aparecía de rodillas en un jardín y mostraba un anillo de aproximadamente 10 quilates. Esta unión marca una etapa en la vida de la cantante, cuyas recientes producciones musicales han recogido referencias a la relación, según destacó la fuente.

En el entorno del espectáculo británico, la cantante Dua Lipa oficializó su compromiso con el actor Callum Turner después de una relación de un año y medio. La pareja reveló la noticia con la presencia en la alfombra roja de eventos internacionales, entre ellos la Met Gala de 2025. Según una entrevista con British Vogue citada en el texto, Dua Lipa manifestó su entusiasmo por el anillo de compromiso, una pieza poco convencional que combina un diamante solitario sobre una banda gruesa de oro amarillo. Este diseño responde a las preferencias de la artista y fue elaborado con asesoría de las amigas cercanas y la hermana de la cantante. Ambos han señalado que este compromiso simboliza la intención de compartir una vida como “mejores amigos para siempre” y envejecer juntos.

Los compromisos y bodas que se han anunciado o planificado a lo largo de 2025 muestran una diversidad de estilos y contextos, desde peticiones sorpresivas hasta ceremonias sobrias y propuestas con alto contenido simbólico. Según han reportado los medios, las celebraciones de las parejas mencionadas reflejan una combinación de discreción y exposición pública, señales de la forma en que el entorno mediático y las redes sociales siguen influyendo en la gestión de la información personal de las figuras públicas. Estos acontecimientos han protagonizado titulares y dado forma al panorama sentimental de la crónica social tanto en España como a nivel internacional durante el presente año.