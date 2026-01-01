El año cierra en Gaza con 416 fallecidos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego

Uno de los cuerpos recuperados en Gaza fue hallado entre los escombros tras acciones militares realizadas días atrás, según indicó el Ministerio de Sanidad local. El mismo organismo reportó que hospitales del enclave recibieron otro fallecido y un herido reciente, todos como consecuencia directa de operaciones israelíes. Con estas dos nuevas víctimas, el total de muertes relacionadas con ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego decretado el 10 de octubre asciende a 416, de acuerdo con el recuento proporcionado por el Ministerio de Sanidad en Gaza.

Según informó el medio Europa Press, las autoridades sanitarias bajo la administración del movimiento islamista palestino Hamás han detallado que, desde dicha fecha, los hospitales han recibido no solo a los fallecidos sino también a heridos en contextos bélicos. El Ministerio denunció que los ataques israelíes han dejado un saldo de 1.153 personas heridas y ha precisado que hasta ahora se han recuperado 683 cadáveres dentro del mismo período.

El reporte ministerial también incluyó el número total de víctimas desde el comienzo de la ofensiva militar israelí sobre la Franja, desencadenada el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad en Gaza tiene registro de 71.271 fallecidos y 171.233 personas heridas a raíz de la campaña militar. Europa Press consignó que la institución sanitaria mantiene actualizado el balance mediante datos recogidos en hospitales y en el terreno, informando periódicamente sobre los efectos del conflicto en la población civil.

Europa Press detalló que el Ministerio ha remarcado un escenario donde las labores de recuperación de cuerpos se mantienen activas en áreas afectadas por ataques y bombardeos, lo que eleva la cifra de víctimas incluso días después de las ofensivas iniciales. El ente sanitario notificó que los hospitales continúan recibiendo heridos en un contexto de presión sobre la capacidad de respuesta médica. Los datos oficiales también reflejan la dificultad para contabilizar con precisión todas las víctimas, ya que algunos cuerpos se hallan bajo escombros o en zonas inaccesibles por la continuidad de la violencia o daños en infraestructuras.

Según ha documentado Europa Press, las cifras declaradas por el Ministerio de Sanidad de Gaza incluyen tanto individuos fallecidos en el momento de los atentados como aquellos que murieron debido a heridas no tratadas a tiempo o por complicaciones posteriores, además de los que han sido recuperados por equipos de rescate entre ruinas de edificios e instalaciones civiles.

Las autoridades gazatíes responsabilizan a la campaña militar israelí y denuncian una situación sanitaria crítica. Europa Press reportó que el Ministerio insiste en la magnitud de la emergencia médica originada por la ofensiva, subrayando la gran cantidad de heridos y muertos a lo largo de los últimos meses y la sobrecarga a la que se ven sometidos los hospitales de Gaza.