Armengol celebra los 40 años de España en una UE de "progreso" y "valores compartidos"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, instó a mantener la protección del proyecto europeo de cooperación y avances, coincidiendo con la conmemoración de las cuatro décadas desde que España ingresó a la entonces Comunidad Europea. Armengol afirmó en su perfil de la red social X que estos cuarenta años reflejan una etapa marcada por el progreso, la generación de bienestar para las sociedades y la comprensión de la fuerza que implica la unión de los Estados miembros. Según informó el medio, Armengol recordó que el 1 de enero de 1986 España se incorporó a las Comunidades Europeas, predecesoras directas de la actual Unión Europea (UE).

Tal como publicó el medio, la presidenta del Congreso resaltó que la integración de España en el bloque europeo representa “cuatro décadas de progreso, de valores compartidos, de comprender la fuerza de la unión y usarla para generar bienestar a la mayoría social”. Armengol subrayó, según consignó la fuente, que el aniversario simboliza la consolidación de un modelo de colaboración supranacional enfocado en la mejora de la calidad de vida, así como en el fortalecimiento de los principios democráticos y la cohesión social entre los Estados miembros.

La adhesión de España, ocurrida en 1986, se dio cuando la Comunidad Europea estaba constituida por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Según detalló el medio, Armengol hizo énfasis en la importancia de seguir defendiendo el proyecto común que, en su visión, ha sido instrumental para los avances logrados durante este periodo. La presidenta invitó a la sociedad a no perder de vista el valor de la cooperación europea y a proteger los logros conseguidos para las generaciones presentes y futuras.

De acuerdo con lo publicado, la conmemoración del inicio de la membresía española en lo que derivó en la Unión Europea sirve como recordatorio de los procesos de transformación en ámbitos económicos, sociales y políticos. El medio subrayó que, para Armengol, la permanencia y refuerzo de los lazos entre los países europeos han estructurado décadas en las que se han afianzado derechos y oportunidades para los ciudadanos.

La celebración del aniversario encuentra eco en la proyección de una Europa basada en el respeto mutuo y el trabajo colectivo, principios que, según la presidenta del Congreso de los Diputados, han resultado fundamentales para “entender la fuerza de la unión y usarla para generar bienestar a la mayoría social”, tal como lo expresó en la red social X y difundió el medio.

Armengol enfatizó que abandonar la defensa de este proyecto supondría poner en riesgo los avances sociales y económicos de los últimos cuarenta años. El medio indicó que el llamado de la presidenta se produce en un contexto donde el modelo europeo afronta múltiples retos, y subrayó la importancia de la cooperación y de los valores compartidos como motores fundamentales para mantener el camino de progreso.