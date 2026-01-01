Agencias

Armengol celebra los 40 años de España en una UE de "progreso" y "valores compartidos"

Francina Armengol destaca la importancia del aniversario de la adhesión de España al bloque europeo, subraya décadas de avances colectivos y llama a proteger la colaboración, fuente de bienestar para la sociedad, que comenzó el 1 de enero de 1986

Guardar

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, instó a mantener la protección del proyecto europeo de cooperación y avances, coincidiendo con la conmemoración de las cuatro décadas desde que España ingresó a la entonces Comunidad Europea. Armengol afirmó en su perfil de la red social X que estos cuarenta años reflejan una etapa marcada por el progreso, la generación de bienestar para las sociedades y la comprensión de la fuerza que implica la unión de los Estados miembros. Según informó el medio, Armengol recordó que el 1 de enero de 1986 España se incorporó a las Comunidades Europeas, predecesoras directas de la actual Unión Europea (UE).

Tal como publicó el medio, la presidenta del Congreso resaltó que la integración de España en el bloque europeo representa “cuatro décadas de progreso, de valores compartidos, de comprender la fuerza de la unión y usarla para generar bienestar a la mayoría social”. Armengol subrayó, según consignó la fuente, que el aniversario simboliza la consolidación de un modelo de colaboración supranacional enfocado en la mejora de la calidad de vida, así como en el fortalecimiento de los principios democráticos y la cohesión social entre los Estados miembros.

La adhesión de España, ocurrida en 1986, se dio cuando la Comunidad Europea estaba constituida por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Según detalló el medio, Armengol hizo énfasis en la importancia de seguir defendiendo el proyecto común que, en su visión, ha sido instrumental para los avances logrados durante este periodo. La presidenta invitó a la sociedad a no perder de vista el valor de la cooperación europea y a proteger los logros conseguidos para las generaciones presentes y futuras.

De acuerdo con lo publicado, la conmemoración del inicio de la membresía española en lo que derivó en la Unión Europea sirve como recordatorio de los procesos de transformación en ámbitos económicos, sociales y políticos. El medio subrayó que, para Armengol, la permanencia y refuerzo de los lazos entre los países europeos han estructurado décadas en las que se han afianzado derechos y oportunidades para los ciudadanos.

La celebración del aniversario encuentra eco en la proyección de una Europa basada en el respeto mutuo y el trabajo colectivo, principios que, según la presidenta del Congreso de los Diputados, han resultado fundamentales para “entender la fuerza de la unión y usarla para generar bienestar a la mayoría social”, tal como lo expresó en la red social X y difundió el medio.

Armengol enfatizó que abandonar la defensa de este proyecto supondría poner en riesgo los avances sociales y económicos de los últimos cuarenta años. El medio indicó que el llamado de la presidenta se produce en un contexto donde el modelo europeo afronta múltiples retos, y subrayó la importancia de la cooperación y de los valores compartidos como motores fundamentales para mantener el camino de progreso.

Temas Relacionados

Unión EuropeaEspañaFrancina ArmengolCongreso de los DiputadosComunidades EuropeasBruselasProgresoValores compartidosComunidad Económica EuropeaXEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Isidre Esteve: "Ser optimista viene de fábrica, hago lo que me gusta y me siento afortunado"

A días de afrontar su vigésimo primer Rally Dakar, el reconocido piloto catalán afirma sentirse pleno y altamente motivado, respaldado por un equipo experimentado y tecnología de punta, convencido de que la mentalidad positiva resulta clave en la alta competición

Isidre Esteve: "Ser optimista viene

Bulgaria entra este 1 de enero en la zona euro

Bulgaria entra este 1 de

Rescatada una mujer en el Puerto de Navacerrada tras sufrir fractura de tibia y peroné

Una joven de 29 años fue atendida de urgencia por los equipos especializados de rescate y evacuada en helicóptero tras sufrir una fuerte caída en una ruta montañosa madrileña, recibiendo atención posterior en un hospital especializado

Rescatada una mujer en el

El asalto al Olimpo del ciclismo para Tadej Pogacar en el 2026

El esloveno prepara una temporada determinante en busca de igualar récords históricos, conquistar las clásicas que le faltan y lograr el ansiado triplete de grandes vueltas, desafiando una vez más los límites del ciclismo mundial

El asalto al Olimpo del

España quiere su segunda estrella en 2026

El conjunto liderado por Luis de la Fuente, reciente campeón de Europa, afronta el desafío en Estados Unidos, México y Canadá tras una racha inédita de partidos invicto y la ambición de recuperar la hegemonía internacional tras 16 años

España quiere su segunda estrella