Antonia San Juan despide el año con la noticia que todos esperábamos

Después de concluir el tratamiento, Antonia San Juan reveló a sus seguidores que los médicos han confirmado la remisión del tumor y la ausencia de metástasis, lo que indica que ya no presenta la enfermedad. La actriz comunicó la noticia a través de un video difundido en sus redes sociales, donde compartió detalles sobre la etapa que atraviesa. Según informó el medio, San Juan recibió autorización médica tras completar la última sesión de quimioterapia, episodio que marcó el cierre de un proceso desafiante.

Tal como publicó la fuente citada, San Juan expresó su satisfacción por el camino recorrido durante el último año, al que definió como el más complicado de su vida. “Estoy emocionada y contenta por cómo he llevado todo el proceso”, manifestó en el mensaje grabado, en el que también relató que aún conserva en el brazo el apósito de la vía utilizada para la medicación, una huella visible del tratamiento.

La intérprete señaló que, aunque los exámenes indican que la enfermedad se encuentra superada, le resta continuar con la recuperación y la adaptación a una nueva etapa personal y profesional. “Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya remitió, no tengo metástasis y ya estoy curada”, relató San Juan, puntualizando que para volver completamente a la vida que mantenía antes del diagnóstico aún es necesario superar múltiples retos relacionados con su salud y bienestar.

San Juan enfatizó que piensa reincorporarse a sus actividades laborales y agradeció la solidaridad y apoyo recibidos durante el proceso. Como recogió el sitio consultado, la actriz destacó la importancia de mantener la motivación ante las etapas difíciles y, visiblemente emocionada, reconoció la incertidumbre ante el periodo de recuperación y la reconstrucción de su cotidianidad tras la enfermedad: “Estoy tan contenta pero también aparece la incertidumbre de cómo ahora es toda la recuperación y cómo será la vida nueva”.

Según consignó el medio, la publicación de San Juan generó una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos tanto de seguidores anónimos como de colegas del ámbito artístico. Cristina Castaño, actriz y compañera de profesión, se sumó a los mensajes positivos con un comentario alusivo al nuevo año y la recuperación de San Juan: “Qué grandísima noticia Antonia. Feliz año 2026!!!”. Lydia Bosch, también actriz, envió un mensaje similar: “Querida Antonia, acabo de leerte. Qué alegría tan grande!! Empiezo el año con esta noticia que me alegra el corazón. Enhorabuena Antonia!!”.

La publicación detalla que San Juan vivió meses marcados por el tratamiento, en los que el acompañamiento de su entorno y los mensajes recibidos a través de las redes sociales resultaron un apoyo esencial. De acuerdo con el medio consultado, la actriz transmitió que la emoción de compartir la remisión de la enfermedad coexistía con la conciencia sobre el largo proceso de recuperación posterior, que implica tanto ajustes físicos como emocionales.

El mismo video sirvió a la intérprete para reflexionar sobre el impacto personal del diagnóstico y el proceso de sanación. San Juan relató que las adversidades enfrentadas la llevaron a experimentar momentos de llanto y vulnerabilidad, ligados a una sensación de injusticia frente a la enfermedad. “Cuando uno llora lo hace porque cree que no se lo merece, es una frase para pensarla”, expresó en la grabación registrada por el medio citado.

Según publicó la fuente, la actriz subrayó que afrontará la recuperación con determinación, motivada por la gratitud hacia quienes la acompañaron durante el tratamiento y por el deseo de lograr el restablecimiento pleno. El cierre de la quimioterapia, tal como detalló, representa un hito, pero también el comienzo de una etapa en la que seguirán los desafíos ligados a la salud y la readaptación a su día a día profesional.

El testimonio de San Juan recogido por el medio mencionado resalta las preocupaciones y esperanzas habituales entre quienes atraviesan una experiencia similar, evidenciando los retos que conlleva la reintegración tras el cáncer. Las muestras de respaldo y reconocimiento del sector artístico y del público reflejan el impacto social de la recuperación de figuras relevantes, tema recurrente en la esfera pública según lo relatado por la plataforma informativa.